Imágenes de Teqüe Campeón: festejos y declaraciones de un día histórico

Ante una verdadera multitud, Teqüe se consagró campeón del Top 8 del Regional del Oeste por primera vez en su historia. Los protagonistas celebraron a lo grande el primer título en 49 años de vida.

En declaraciones para Ciudadano News, el exjugador de Los Pumas y actual presidente de Teqüe, Miguel Ruiz, indicó: "Este era el objetivo que nos planteamos desde hace dos años. Al principio del torneo nos dimos cuenta de que estábamos ahí para soñar y lentamente empezamos, partido tras partido. Un muy buen resultado. Ya cuando estábamos en la mitad del torneo dijimos, ´yo creo que esta vez podemos y empezaron a acelerar´ y a los chicos se le empezó a exigir y los pibes estuvieron a la altura. Yo creo que ellos son los que exigieron y ellos fueron los que pusieron este objetivo".

Por lo que "nosotros los acompañamos desde el club, por supuesto con una ilusión enorme, y hoy quedó demostrado que somos una familia".

Y completó: "estamos trabajando duro desde hace muchos años, con esfuerzo y con mucha seriedad, hoy nos tocó un resultado soñado y buscado desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora sí teníamos realmente fundamentos y creo que se demostró dentro de la cancha en todos los partidos que se han jugado".

Para cerrar Ruiz manifestó: "Estamos pensando en el Torneo del Interior, pero lo que venga lo vamos a afrontar con la seriedad que tomamos todos los partidos siempre".

Miguel Ruiz, presidente de Teqüe

Por su parte, Bautista Filizzola, apertura de Maristas al finalizar el encuentro, manifestó: "Creo que empezamos mal, que no pudimos plantear lo que veníamos a hacer, estuvimos desconcentrados y el viento también nos complicó un poco, no nos pudimos plantar. Si bien los primeros minutos logramos sacar una diferencia de 10 puntos, después se nos complicó y en los últimos seis remontamos. Esto es así, creo que el que menos se equivoca es el que gana y hoy nos tocó perder", reconoció.

Enzo Falaschi autor del try que le dio la victoria a Teqüe sobre el final del partido, expresó: "Interiormente, sabía que lo ganábamos, queríamos llevarnos la copa, que es para lo que trabajamos y nos esforzamos. No la íbamos a dejar escapar", y cerró: "No vamos a bajar el ritmo, vamos a seguir jugando de la misma manera que es lo que nos da de comer".

Fotos y Videos

Producción periodística: Ulises Adammo