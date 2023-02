Tarde negra para los mendocinos en la Primera Nacional

Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia no pudieron quedarse con un triunfo y vuelven a Mendoza 'derrotados' tras perder con Mitre, en Santiago del Estero, y Chaco For Ever respectivamente. Los encuentros fueron correspondientes a la 2ª fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

El cruzado tuvo posibilidades de abrir el marcador cuando estaba por finalizar el primer tiempo, pero el travesaño le negó la posibilidad tras un preciso tiro libre que ejecutó Rubens Sambueza.

Ya en la segunda etapa, el único gol del local fue convertido a los 33 minutos del segundo tiempo por Marcos Sánchez, para darle los tres puntos a Mitre.

Por su parte que los leprosos cayeron por 2 a 1 en Resistencia ante Chaco For Ever.

El primer gol para los locales fue marcado a los 16 minutos de la segunda etapa, por el mendocino Emanuel Díaz, desde el punto de penal. A los 34' llegó el segundo de Chaco For Ever, por intermedio de un tiro libre de Lucas Fernández.

Mientras que el descuento para los mendocinos llegó a los 43', con el gol de Braian Sánchez.

El Deportivo Maipú volverá a ser local en la 3ª fecha de la zona B de la Primera Nacional, cuando reciba el próximo domingo 26 de febrero desde las 17 en La Fortaleza a Chacarita.

Por su parte, Independiente Rivadavia jugará el mismo día, pero desde las 20:30 en el estadio Bautista Gargantini, ante Mitre de Santiago del Estero, en lo que será su debut de local en el torneo.