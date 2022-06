Súper sábado para los mendocinos en la Primera Nacional

Importante sábado para los mendocinos en la Primera Nacional. Además del duelo entre Gimnasia y Esgrima y el Deportivo Maipú, también está la visita de Independiente Rivadavia a Chaco For Ever. A continuación, repasamos todo lo que tenés que saber de los equipos provinciales.

Sábado 18 de junio

15:30 Gimnasia vs Deportivo Maipú

El Lobo recibe al Cruzado, en el duelo de equipos mendocinos. Gimnasia está en la sexta ubicación con 30 unidades, recordando que viene de igualar ante Nueva Chicago en condición de visitante. El Cruzado por su parte, volvió a la victoria después de seis encuentros, y está a un punto de la zona de clasificación. Promesa de buen juego. Transmite TyC Sports Play.

18:10 Chaco For Ever vs Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina viene de igualar sin goles en el clásico cuyano ante San Martín de San Juan. Anteriormente, había quedado eliminado de la Copa Argentina ante Vélez, por lo cual, el clima no es el mejor. De todas maneras, el conjunto del Gabriel Negro Gómez está en zona de clasificación (puesto 8 con 28 unidades) y se ilusiona con seguir escalando posiciones). Transmite TyC Sports en vivo y en directo hacia todo el país.