Subastaron una figurita de Messi por más de medio millón de dólares

Una figurita edición limitada de Lionel Messi fue adquirida por un fanático que desembolsó más de medio millón de dólares.

La adquisición se enmarca en un récord absoluto en cuanto al precio pagado por un objeto de colección basado en la figura del mejor jugador del mundo, que se prepara para disputar el próximo Mundial de Qatar 2022.

Vale precisar que la casa de subastas en la que se realizó la venta al mejor postor es Goldin, un sitio especializado en sistema de transacciones de artículos únicos, que en este caso formalizó la venta a través en formato online.

La figurita en cuestión se enmarca en el contexto de la previa al Mundial de Brasil 2014, con toda la temática de aquel evento deportivo. La elaboró la empresa que también se encarga de hacer el álbum de figuritas oficial de los Mundiales, Panini, y forma parte de la colección “World Cup - Gold Prizm”.

Cabe destacar que también en esta subasta se pusieron a la venta otros ejemplares, pero ninguno tan caro como la mencionada imagen de Messi, sino más bien en valores que oscilaban los U$S 1.000 y los U$S 4.000, aunque también algunos treparon a los U$S 26.000.

Un dato a tener presente es que de esta figurita de Messi, solo se tiene referencia que hay 10 ejemplares en todo el mundo, pero solo se han encontrado dos de ellos, de allí su precio tan elevado en la subasta.