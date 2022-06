Suárez se fue de Atlético Madrid y en River se ilusionan

Sería la bomba del mercado de pases. River está en búsqueda de un 9, tras la confirmada salida de Julián Álvarez al Manchester City. Y entre distintos nombres que surgen, apareció en las últimas horas el de Luis Suárez, quien este martes tuvo su despedida del Atlético de Madrid. Uno de los mejores delanteros del mundo está sin club y escucha ofertas. En el Millo creen que es difícil, pero para nada imposible. ¿Se dará?

A través de sus redes sociales, el inoxidable delantero uruguayo le agradeció al Aleti por este reconocimiento y a todos los hinchas por el apoyo brindado en las calles y tribunas: “Qué lindo, qué ORGULLO quedar en un MURAL HISTÓRICO! No puedo dejar de agradecer al Atlético de Madrid por este gran detalle que siempre quedará en mi ❤️❤️ Que mi familia vea y disfrute de estos momentos únicos me llena de FELICIDAD! Gracias por estar siempre”. Y cerró en el posteo, que rápidamente se llenó de comentarios riverplatenses pidiendo por su llegada a Núñez: “Gracias atléticos por tanto cariño”.

Después de haberse marchado por la puerta grande del conjunto del Cholo, ahora Suárez deberá buscar otra camiseta con la que seguir sacudiendo las redes. Más allá del deseo de la dirigencia de River, su intención es continuar en Europa: tiene como principal objetivo es mantenerse en la élite para poder llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la selección de Uruguay.

La comisión directiva encabezada por el presidente Jorge Brito, y Enzo Francescoli (secretario técnico de la institución), inició consultas por el goleador uruguayo, que se despidió del Atlético de Madrid. El Pistolero había contado hace unas semanas que recibió propuestas de diferentes países, entre ellos, de Argentina: "No tengo decidido dónde voy a jugar la próxima temporada. He recibido muchas propuestas, Se me acercaron clubes de Argentina, Brasil y México".