Sperdutti trató de "imbécil" al hincha de Maipú que tiró la bengala

Deportivo Maipú derrotaba a Tristán Suárez por 1 a 0 con gol de Bruno Nasta cuando una bengala impactó al arquero visitante, Cristian Correa, finalizando el primer tiempo. Tras este incidente, el árbitro del encuentro, José Carreras, decidió dar por terminado el partido.

Tras el encuentro, Omar Sperdutti , presidente de la institución mendocina, expresó: “¿Tantos años para llegar adonde estamos y un imbécil hace esto? La misma hinchada de Maipú tendría que haber actuado en este caso. No se dan cuenta del enorme sacrificio que hacemos para poder estar en la categoría en la que estamos, tener en condiciones la cancha y un estúpido arruina todo”

La autoridad, agregó: “A estos tipos hay que meterlos presos y que no salgan más. Son unos mal paridos. Uno no sabe cómo ingresaron con bengalas si a uno le revisan hasta el mate para entrar a la cancha. Para mi entender no estaba para suspenden el partido. Lo importante es que el jugador se recupere y se pueda volver a jugar”.

La palabra del jefe del operativo

Juan de Dios Valle, comisario inspector a cargo del operativo, explicó los incidentes: “En el minuto 43 se observó que desde la parcialidad local partió un objeto, que golpea en la espalda al arquero visitante, el cual acusa el golpe, y es asistido. El árbitro, tras hablar con los capitanes de los equipos, decidió la suspensión del partido”.

Al ser consultado si se detuvo al autor del hecho sostuvo que “mientras estaban atendiendo al arquero, la misma parcialidad local con golpes saca a un joven que llega al portón y al ver al personal policial intenta darse a la fuga y es aprehendido por la Unidad Ciclística de la policía de Maipú, logrando establecer que es un joven de 17 años”.

Finalmente y ante la pregunta si tiene la confirmación de que el joven detenido fue quien arrojó la bengala, afirmó: “Nos basamos en lo que decía la parcialidad, no tenemos ningún elemento, por el momento”.

Lo cierto es que el árbitro del partido, José Carreras, deberá presentar un informe para explicar lo ocurrido en el Omar Higinio Sperdutti. A partir de eso el Tribunal de Disciplina de AFA decidirá si el encuentro continúa, finaliza con el resultado obtenido hasta el momento o se le da por perdido al conjunto mendocino. Además, el Cruzado podría sufrir una multa económica y la suspensión de su cancha o jugar a puertas cerradas por algunos partidos.