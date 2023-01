Sorpresa: Gareth Bale le puso fin a su carrera a sus 33 años

Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional. El galés, cuyo último club fue Los Angeles FC, deja la actividad a los 33 años, para sorpresa de todos.

"Después de haberlo sopesado cuidadosamente, anuncio mi inmediata retirada del fútbol de clubes e internacional", dijo Bale en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Me siento increíblemente afortunado de haber logrado el sueño de dedicarme al deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Momentos muy buenos y momentos malos en 17 temporadas que son imposibles de repetir, me depare lo que me depare el futuro", subrayó.

La carrera de Bale le llevó del Southampton, al Tottenham Hotspur, que pagó 15 millones de euros por él en 2007. En los Spurs se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo, actuando por la banda izquierda, tanto de carrilero como de extremo, lo que despertó el interés del Real Madrid, que en 2013 desembolsó 100 millones de euros por él.

En el club Blanco cosechó sus mayores éxitos, con cinco títulos de la Liga de Campeones, siendo decisivo en dos finales, además de tres ligas, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey. Sus ocho temporadas en el Madrid estuvieron opacadas por las tres últimas, en las que fue incapaz de tomar el relevo de Cristiano Ronaldo, además de tener varias lesiones.

"Desde mi primer toque con el Southampton hasta el último con Los Angeles, y todo lo que ha pasado entremedias, ha resultado una carrera que me llena de orgullo y gratitud. Jugar para mi país en 111 ocasiones es un sueño hecho realidad", continuó.

En su carta de despedida, Bale se acordó de sus clubes, el Southampton, el Tottenham, el Real Madrid y el LAFC, así como de sus entrenadores, compañeros, agentes y familia. "Ahora paso página con ganas de ver el próximo capítulo de mi vida. Es un momento de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura", confesó el galés.