Sergio Gómez: "Los jugadores tuvieron huevos para ganar"

Godoy Cruz logró un verdadero triunfo el pasado lunes, ante un rival muy complicado como lo es Defensa y Justicia. Y como valor agregado, el elenco mendocino pudo dar vuelta el resultado, ya que comenzó perdiendo. Es por eso que, en conferencia de prensa, tanto Sergio Gómez como Favio Orsi, reconocieron el esfuerzo de sus futbolistas, para no perder la calma, lograr los dos tantos para ponerse en ventaja y tener las agallas para defenderla con alma y vida.

Así fue que Sergio Gómez, ante la consulta de Ciudadano News si quería destacar a alguno de los puntos altos del plantel por la actuación realizada, el DT resaltó a todos: "El equipo. Los destaco a todos. Había que ganar y se ganó. Nos gusta ganar siempre y jugar bien al fútbol, en el primer tiempo lo hicimos por momentos y en el segundo tiempo los jugadores tuvieron huevos para ganar. Es eso a veces lo que se necesita para pelear lo que nos estamos jugando y para ser inteligentes. Lo que más me gusta es que los jugadores se pudieron adaptar a que cuando hay que defender, todos se pusieron el overol para marcar".

Y agregó: "Nos fuimos con mucha bronca después de la derrota ante Rosario Central y no quiero volver a ver esa imagen en el vestuario porque me hizo sentir muy mal. Hoy (por el lunes) sin jugar tan bien, la gente se sintió representada por este equipo, que iba perdiendo 1-0 y seguía insistiendo. Y de eso se tratan un poco el fútbol y la vida, de insistir, de querer y de entender lo que uno se está jugando y que a veces hay que hacer lo que no le gusta para lograr el resultado”.

Por su parte, Favio Orsi destacó la cuenta pendiente de Godoy Cruz y es conseguir una victoria en condición de visitante: "Tenemos la posibilidad de hacerlo en Tucumán frente a Atlético y tenemos que entender que para salir de esta situación, hay que sumar de visitante. Nosotros no cambiamos nuestra forma de jugar de local o visitante, jugamos de igual a igual en todas las canchas. Entre el VAR y nosotros hemos otorgado cuatro penales en dos partidos y no hay equipo que resista eso. Tenemos que corregir rápidamente esas situaciones y saber que es una necesidad imperiosa de cambiar nuestra imagen como visitantes”.

Dicho encuentro ante Atlético Tucumán será el próximo lunes 27 de junio a las 20. El Tomba está justamente a tres unidades del Decano en la tabla de los promedios, por lo cual, será importante para el conjunto mendocino festejar en rodeo ajeno.