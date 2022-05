Sergio Gómez: “Jugar en Godoy Cruz tiene que ser un privilegio”

Sergio Gómez, integrante de la dupla técnica Bodeguera junto a Favio Orsi, habló en Ciudadano News, más precisamente en el programa Estación Godoy Cruz. Allí, fue muy claro sobre lo que pretenden del plantel y de los objetivos para el próximo semestre, donde el Tomba se jugará su continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

“Queremos transmitirles al plantel nuestro hambre de gloria”, resaltó Gómez, como primera frase sobre las diferencias que notó desde su llegada a Godoy Cruz respecto a todas las categorías de ascenso que transitó junto a su compañero Orsi.

Luego, amplió el concepto: “Vemos de distinto que en primera división hay mucha técnica y que en los detalles, se puede definir un partido. Pero a eso, nosotros queremos sumar lo que hemos vivido, nuestras experiencias. Creemos que cada partido tiene que ser único e irrepetible, más en la situación que estamos. El jugador que está o viene a Godoy Cruz, no puede estar de paso. Tenemos un desafío importante que afrontar”.

Gómez fue muy crítico de la actuación de su equipo, luego de la derrota ante Barracas Central por 3 a 1. “Nos fuimos muy enojados. Dimos una imagen que no esperábamos. Ahora queremos jugar el próximo viernes (en Copa Argentina ante Tristán Suárez) para tratar de cambiar esa imagen. Tenemos que entender que cada partido es una final y me parece que ante Barracas no lo entendimos”.

Y continuó: “En el último partido fuimos responsables de los tres goles que nos convirtieron. Fueron errores puntuales, por malas decisiones. Ya lo hablamos con los futbolistas y ahora tenemos que corregir esas fallas para que no vuelvan a suceder”.

El Expreso está actualmente en zona de descenso y en el próximo campeonato, tendrá 27 fechas para poder ensanchar su promedio y no sufrir la pérdida de categoría. En ese sentido, Gómez y Orsi entienden que "el torneo que viene tenemos que aspirar a algo más que solamente mantener la categoría. Y una cosa nos llevará a la otra. Así vivimos el fútbol con Favio. Si solo pensamos en la palabra descenso, nos va a llevar justamente a eso. Hay que ser competitivos y realizar algunos ajustes desde lo táctico, lo técnico y lo estratégico”.

“Realizaremos una pretemporada dura y difícil. El plantel tendrá algunos días libres luego del encuentro por Copa Argentina, pocos, pero esperamos que los futbolistas se llenen de energía para afrontar luego lo que se nos vendrá”, detalló el DT.

Finalmente y ante la pregunta sobre el próximo mercado de pases, Gómez fue contundente: “Buscaremos jugadores en todos los ámbitos, ya sean futbolistas del ascenso, de primera o del exterior. Lo que esté disponible, lo analizaremos y veremos cómo nos podemos reforzar. Un jugador de ascenso, cuando llega a primera, se brinda al máximo, porque vive cada situación como única. Jugar en Godoy Cruz hoy es un privilegio. Y eso estamos tratando de transmitir. Ya de por sí, trabajar de lo que nos gusta es un privilegio y nuestros jugadores no se pueden dar el lujo de no entenderlo”.

Godoy Cruz cerrará el semestre ante Tristán Suárez (equipo de la Primera Nacional) este viernes en San Luis, encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido iniciará a las 20:30 y el ganador de la llave, se medirá luego con Lanús. En caso de igualdad, habrá definición por penales