Sergio Gómez confirmó que Valentín Burgoa lloró en el vestuario

Una vez finalizado el encuentro entre Godoy Cruz y San Lorenzo, que concluyó con un 0 a 0 inamovible, los entrenadores del Tomba, Sergio Gómez y Favio Orsi, contaron un detalle que les dio mucha bronca. Y es que uno de los futbolistas del club ingresó al vestuario llorando por los insultos recibidos en el Malvinas Argentinas. El propio Gómez confirmó que ese jugador es Valentín Burgoa.

Favio Orsi abrió la conferencia, analizando el empate y contando lo que sucedió en el vestuario: "Claramente merecimos más. Fuimos el único equipo que intentó ganar. Da bronca que nos dan un penal y luego nos lo sacan. En el primer tiempo hay un penal que no nos cobran. Nos dieron un sólo penal en 28 fechas. No estoy llorando por eso, pero claramente estamos cruzados por el VAR".

"Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, físico y emocional. Tenemos un grupo de jugadores que salen a ganar siempre. ¿Qué les podemos reclamar? me duele escuchar algún insulto a alguno de los pibes. Me dan hasta ganas de llorar, porque estos pibes se juegan la vida, en un torneo sin pausa y con la soga al cuello en descenso durante mucho tiempo. Es injusto que le peguen a ellos. Si quieren criticar, que nos critique a nosotros, los entrenadores. Pero ver a un chico del club ingresar al vestuario con lágrimas, me da mucha bronca", contestó el entrenador.

Sergio Gómez, luego, confirmó el nombre del futbolista: "El jugador es Valentín Burgoa. Cuando lo vi así le dije que sólo se equivoca el que hace. El que la pide siempre. Duele que pasen estas cosas. Son chicos de entre 20 y 22 años que se están jugando el descenso. ¿Qué estábamos haciendo todos nosotros (señalando a los presentes) cuando teníamos esa edad? reitero, sólo se equivoca el que hace".

Finalmente, Orsi amplió el concepto: "No nos olvidemos que hace seis meses, la situación de Godoy Cruz era distinta. Era muy difícil pensar que a esta altura del torneo íbamos a estar tan cerca del objetivo, el único, que es quedarse en Primera. Luego se empezó a hablar del pelear el campeonato, de la Copa Argentina o de la Sudamericana, pero nosotros siempre tuvimos en claro que el único objetivo a cumplir es dejar a Godoy Cruz en primera".