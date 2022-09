Se tomaron revancha: los All Blacks 'aplastaron' a Los Pumas

Luego de la histórica victoria que obtuvo la Selección argentina de Rugby, Los Pumas ante los All Blacks en Nueva Zelanda, el sábado 27 de agosto, los neozelandeses se tomaron revancha y aplastaron' a los latinoamericanos por un contundente 53 a 3 en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship.





Los All Blacks fueron claros dominadores a lo largo de un encuentro que por momentos fue un monólogo, al punto que convirtieron siete tries y 18 puntos con el pie.

Los puntos de Argentina frente a los tricampeones del mundo fueron conseguidos por un penal de Emiliano Boffelli en el primer tiempo.





Para el seleccionado de Nueva Zelanda marcaron los tries Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett.



Mientras que Richie Mo'unga sumó dos penales y cuatro conversiones, en tanto Jordie Barrett también marcó dos conversiones.





Síntesis



Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.



Ingresaron: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali'i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea.



Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.



Ingresaron: Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta, Lucio Cinti.



Tantos en el primer tiempo. 2' penal Mo'unga (NZ), 10' try de Groot convertido por Mo'unga (NZ), 18' try Clarke convertido Mo'unga (NZ), 33' penal Boffelli (A), 37 'try Ioane convertido por Mo unga (NZ). Resultado parcial. Nueva Zelada; 24-Argentina 3



Amonestado en el primer tiempo: 35' Tomás Lavanini (A)



Tantos en el segundo tiempo: 6`penal Mo'unga (NZ), 21 ' try J. Barrett convertido por Mo'unga (NZ), 27' try Savea (NZ), 34' try Retallick convertido por J Barrett (NZ) y 41 try B. Barrett convertido por J Barret (NZ). Resultado final: Nueva Zelanda 53 -Argentina 3



Amonestado en el segundo tiempo: 16' Newell (NZ).



Arbitro: Nick Berry (Australia).



Asistentes: Nika Amashukeli (Geoegia) y Jorday Way (Australia).



Estadio: Waikato Stadium (Hamilton).