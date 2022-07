Se picó: tenso cruce entre Battaglia y el Pollo Vignolo

Sebastián Battaglia, luego de la conferencia de prensa anoche, volvió a hablar con los medios este mediodía, más precisamente con dos de los canales de televisión más importantes de la Argentina. Allí, el periodista deportivo Sebastián Vignolo le reprochó una respuesta dada el día anterior, y el DT de Boca Juniors no se quedó callado.

La frase que no le pareció correcta al periodista fue la que Battaglia dijo en conferencia de prensa al referirse de que "seguramente debimos ser más agresivos en el mercado (de pases). Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo".

Vignolo comentó que "no sé si era el momento y el lugar" para hablar de los refuerzos, a lo que Battaglio retrucó: "Fue por una pregunta que me hicieron".

El Pollo otra vez remarcó: "Sí, pero se puede no responder". y allí se dio el tenso cruce.

"Quedo como un mal educado si no respondo, creo que el otro día dijiste eso... Que si respondía mal era un maleducado. Yo creo que soy educado en ese sentido y creí que era conveniente responderla", le contestó Battaglia al reconocido relator.

Finalmente Vignolo le preguntó: "¿Vos creés que los jugadores no están molestos por estas declaraciones tuyas, después de una eliminación, hablando de refuerzos?"

A lo que Battaglia sentenció: "No lo sé, la verdad no lo sé. Yo creo que están enojados por la eliminación, obviamente, como estamos todos. Con lo que significa quedar afuera en esta instancia, que queríamos pasarla. Pero bueno, a partir de ahí lo hablaré con ellos".