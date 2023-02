'Se descarrió' Ovejero y arruinó todos los planes de Juan Pablo Dotti

El sancarlino Mario Ovejero, integrante de la escuadra Agua 7722, se impuso en la etapa reina de la Vuelta de Mendoza, prueba que sigue siendo liderada por el colombiano César Paredes (SEP/San Juan).

Ovejero fue protagonista durante la totalidad de la etapa y fue parte de una fuga en la cual también estuvieron involucrados Jean Rodríguez, Bill Toscano (ambos de Maderera López/Fas Electricidad), Matías Lisa (Municipalidad de San Carlos), Jorge Assensa, Cristian Espinoza (estos dos últimos del Team Viví Tunuyán), Mario Flores, Fredi González Soto (los dos del equipo continental boliviano de Pío Rico), Fausto Sevillano (Municipalidad de Tupungato), el peruano (Álvaro Camellanqui (KOTAY), Edison Bravo Mansilla (PCTENO), Jonathan Agüero (Municipalidad de Las Heras), Franco Vecchi (Selección de Mendoza) y el chileno Tomas Holck (Selección de Chile) los hombres que protagonizaron la escapada que en definitiva definió la etapa reina.

El trabajo de Ovejero fue demoledor y culminó solito y solo en la altura de la Cordillera de Los Andes, frente a la emblemática e imponente figura del Cristo Redentor.

Juan Pablo Dotti ingresó en el séptimo lugar de la etapa y ahora está tercero en la clasificación general, por detrás del boliviano Rodríguez y del colombiano Paredes, el líder de la carrera más exigente de Argentina.

La palabra de Mario Ovejero



“Esto es algo que no puedo creer. El esfuerzo ha sido total. Teníamos una esperanza de poder lograrlo, pero la tarea no era nada sencilla. Salté en el momento justo y saqué todo lo que tenía para intentarlo. No lo puedo creer” dijo apenas se bajó de la bicicleta el guerrero del Valle de Uco.

“Este triunfo es para toda la gente de San Carlos, toda la gente de Mendoza, para el Señor Intendente (Rolando Scanio), para Alberto Cataldo y para toda mi familia” dedicó el ganador antes de subir al podio más codiciado de la Vuelta de Mendoza.

La última etapa



La largada será en la Plaza de Los Barriales, Libertador Gral. San Martín (RP 60), Rotonda Estación de Transformadores, Sarmiento (RP 61), Rotonda Rodríguez Peña, Sarmiento (RP 61), Rotonda Barrancas, Carril a Dique (RP 61), Correas (RP 65), Tres Acequias (RP 65), Moyano (RP 65), Intersección Tres Esquinas, Moyano (RP 65), Isidoro Busquets (RP 65), Rotonda de Ciudad de Junín, Carril Barriales (RP 60), Rotonda Monumento al Agua y el Trabajo, Carril Barriales (RP 60), Libertador Gral. San Martín (RP 60), hasta punto de partida (Plaza de Los Barriales). (Este circuito se recorrerá en 2 portunidades). Ruta Provincial 60, Pedro Molina (RP 60), Ingreso a Acceso Sur (RN 40), por Ruta Nacional 40, Salida de Acceso Sur, Ingreso a Acceso Este (RN 7), por Ruta Nacional 7, Bajada de Acceso Este, calle Arenales, Subida de Acceso Este, por Ruta Nacional 7, Predio de la Virgen, Rotonda del Cóndor Andino. Inicia circuito que se recorrerá en dos ocasiones: Acceso Sur (RN 40), Bajada de Acceso Sur, calle Paso de Los Patos, Valentín Alsina, Subida Acceso Sur, Acceso Sur (RN 40), Salida de Acceso Sur, Ingreso a Acceso Este, por Ruta Nacional 7, Bajada de Acceso Este, calle Arenales, Subida de Acceso Este, por Ruta Nacional 7, Predio de la Virgen, Rotonda del Cóndor Andino, Acceso Sur (RN 40). Llegada frente al Predio de la Virgen.

Habrá dos metas sprinter. La primera de ellas se producirá a los 40 kilómetros de carrera frente a la Plaza de Los Barriales y la segunda se disputará en el kilómetro 128 de carrera en la primera pasada frente al predio de La Virgen.

Clasificación etapa (extraoficial)

1. Mario Ovejero Agua 7722 3h 23m 27 seg

2. Wilber Rodríguez Pío Rico a 43 seg

3. Bill Toscano a 54 seg

4. Kenni Nijssen Global Ciclyng/Países Bajos a 2m 22 seg

5. Fredi González Pío Rico a 2m 33 seg

6. César Paredes SEP/San Juan a 4m 06 seg

7. Juan Pablo Dotti SEP/San Juan a 5m 24 seg

8. José Arasmayo Pío Rico a 5m 35 seg

9. Rodrigo Santana Municipalidad de Tupungato a 5m 57 seg

10.Jorge Castiblanco Pío Rico a 6m 01 seg

Clasificación general (extraoficial)

1. Cesar Paredes SEP/San Juan 23h 57m 16 seg

2. Weber Rodríguez Pío Rico a 1m 03 seg

3. Juan Pablo Dotti SEP/San Juan a 1m 29 seg

4. Jorge Castiblanco Pío Rico/Bolivia a 2m 57 seg

5. Matías Contreras Municipalidad de San Carlos a 4m 55 seg

6. Camilo Mendoza Luján/Hige Bike a 5m 23 seg

7. Royner Navarro Municipalidad de Guaymallén a 5m 44 seg

8. Edison Bravo PCTENO a 6m 11 seg

9. Denis Heredia Municipalidad de Luján a 6m 47 seg

10. José Arasmayo Pío Rico a 6m 48 seg