Se conoció la sanción para Leyendeker, tras lesionar a Zeballos

Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA determinó que Milton Leyendeker deberá cumplir con ocho fechas de suspensión en la Primera Nacional. Un fallo que ha generado distintos puntos de vista, algunos a favor y otros en contra.

Es importante destacar que lo que se resolvió es un fallo inédito ya que los expulsados en Copa Argentina deben purgar sus suspensiones en este mismo certamen y no en la divisional en la que participan, en cambio defensor central del conjunto de Carlos Casares no podrá jugar seis de las siete fechas que restan del campeonato de la Segunda División argentina ya que cumplió dos por la sanción provisoria que le fue aplicada desde ese encuentro. Podrá reaparecer en la última jornada frente a Deportivo Morón.

"Necesito trabajar", fue el pedido desesperado de Leyendeker tras la provisoria suspensión por lesionar a Exequiel Zeballos en los ligamentos del tobillo y la parte posterior de la tibia en el duelo que enfrentó a Boca y Agropecuario por Copa Argentina. El Changuito no para, continúa a paso firme su recuperación, mientras que el zaguero del Sojero ya conoce la sanción. Acá, todos los detalles del durísimo castigo.

"Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, concluyó en su descargo el futbolista santafesino.