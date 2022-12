Se conoció el árbitro para Argentina vs Países Bajos

El árbitro español Antonio Mateu Lahoz fue designado por la FIFA para dirigir el duelo entre la Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, pactado para el próximo viernes desde las 16 hs.

Mateu Lahoz será acompañado por los jueces de línea -y compatriotas- Pau Cebrián y Roberto Díaz con el sudafricano Víctor Gomes oficiando por cuarto árbitro del encuentro y el estadounidense Kyle Atkins como el referí de reserva.

En la fase de grupos, el referí en cuestión dirigió dos partidos: Qatar vs. Senegal e Irán vs. Estados Unidos. Entre los dos encuentros, sacó diez tarjetas amarillas y no expulsó a ningún jugador en el proceso.

Antecedente con Messi

Antonio Mateu Lahoz dirigió al astro argentino en varios partidos de la Liga Española. Si bien nunca lo expulsó, sí lo amonestó y dicha tarjeta es muy recordada. En plena pandemia, año 2020, Messi decidió homenajear a Maradona, recientemente fallecido, quitándose su camiseta del Barcelona y mostrando la de Newell´s que supo vestir Diego.

"En el minuto 73 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue amonestado por el siguiente motivo: Por quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newell´s Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda", escribió en el acta el árbitro valenciano.