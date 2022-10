Se confirmó la gravedad de la lesión de Marcos Rojo

La peor noticia, se terminó confirmando. Luego de ser reemplazado por una clara molestia en su rodilla derecha en el partido con Sarmiento en Junín, Marcos Rojo pasó este jueves por la clínica del doctor Batista, se sometió a estudios y los mismos detallaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior. Sin dudas, una baja sensible para Boca en la recta final del campeonato.

Luego de la resonancia magnética, el capitán dialogó con la prensa en la puerta de la clínica y confirmó lo que era un secreto a voces: "Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros".

Además, dio los plazos de recuperación: "Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calma, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".

De esta manera, Rojo se perderá todo el primer semestre del 2023. De esta manera, no jugaría la Copa de la Liga Profesional 2023, la Supercopa Argentina en enero (con fecha a confirmar), y toda la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Volvería en un hipotético cruce de octavos de final.

Qué tiene Zambrano

La enfermería de Boca casi suma a Zambrano. El defensor peruano se sometió esta mañana a estudios en su rodilla derecha debido a que terminó el partido frente a Sarmiento con dolor en la zona. Desde el cuerpo médico de Boca creen que no se trata de nada importante, pero prefirieron examinarlo para descartar una lesión.