Se confirmó el formato de la Primera Nacional 2023

La nueva temporada de la Primera Nacional está a la vuelta de la esquina. El sorteo de sus zonas se realizará este jueves y con grandes expectativas en cada uno de los equipos partícipes que buscarán el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional 2024. El inicio de la temporada será el 3 de febrero.

Se suman este año Aldosivi y Patronato (descendidos de la máxima categoría) y los ascendidos Defensores Unidos y Racing de Córdoba (de la Primera B y Federal A, respectivamente).

Los 37 equipos estarán divididos en dos zonas (una de 18 y la otra de 19). Se jugarán partidos de ida y vuelta, y no habrá fecha de clásicos o encuentros interzonales, por lo que los cuadros de la misma ciudad no compartirán grupo, al igual que no lo harán Aldosivi y Patronato, recientemente descendidos de la máxima categoría del fútbol argentino.

El ganador de cada zona se enfrentarán en un partido que determinará al primer ascendido. El mismo se jugaría a fines de octubre. Por otro lado, del segundo al octavo de cada grupo jugarán un reducido, cuya primera fase será a encuentro único, mientras que, a partir de la ronda siguiente, cuando se sume el perdedor del primer ascenso, será a ida y vuelta. En cuanto a los descensos, quienes perderán la categoría serán los últimos de cada zona.