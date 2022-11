Scaloni y la decisión de no covocar a los tocados

En una entrevista con la cadena ESPN en el aeropuerto de Ezeiza, el entrenador se refirió a la lesión de Lo Celso y a la situación de los futbolistas que arrastran otro tipo de dolencias. "Son cosas que podían suceder, estamos valorando como está la situación tanto de él (de Lo Celso) como de otros jugadores. Esperamos noticias para ver que decisión tomamos", expresó Scaloni, con su habitual tranquilidad.

"Primero está el equipo. Después, pensamos en lo individual. Son chicos que estuvieron desde el primer día, eso pesa y lo sentimos, pero al momento de tomar decisiones, lo haremos por el bien del equipo", remarcó el DT que lleva más de cuatro años en el cargo y ya tiene asegurada su continuidad hasta 2026.

El entrenador de la "Albiceleste" destacó el compromiso del futbolista argentino que no se cuida pese a la cercanía con el Mundial. "El argentino no piensa en otra cosa que no sea ganar, por eso es querido en todo el mundo", valoró e insistió en que "es una situación difícil y fea".

Además de Lo Celso, hay otros futbolistas que arrastran dolencias como el caso del defensor Cristian "Cuti" Romero, quien no jugó los últimos dos partidos de Tottenham. "No se puede hacer otra que estar tranquilo.

Como entrenador hay que esperar los resultados y a partir de ahí, evaluar. Son chicos importantes que queremos que estén, pero somos un equipo y jugamos como tal", destacó.

Scaloni se quedó varios minutos firmando autógrafos y sacándose fotos con los fanáticos y sintió nuevamente de cerca la ilusión por conquistar la Copa del Mundo. "Esperemos que sea la mejor vuelta posible, todos queremos que salga bien.

La gente está identificada y eso está bueno", valoró.