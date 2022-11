Scaloni a Ciudadano News: "La fase de grupo es muy difícil y traicionera"

LUCAS GATTI

ENVIADO ESPECIAL A QATAR 2022

El entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni habló en una conferencia de prensa presencial en el Centro de Prensa de FIFA en Doha, Qatar.

Allí, a un día del encuentro decisivo frente a Polonia por la tercera fecha del Grupo C, el entrenador no confirmó el once titular, pero dejo entrever que hará una sola modificación con respecto al 11 que viene de vencer 2 a 0 a México.

“Empezaremos como venimos jugando y en el transcurso del partido veremos. Polonia no solo tiene buen juego por arriba, sino también jugadores muy técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ellos”, sostuvo el entrenador de Pujato, Santa Fe.

Sobre la chance de que Enzo Fernandez sea titular, el técnico sostuvo: “Tiene posibilidades de jugar como tienen los demás.

"Y sino en partido en curso. Ha entrado bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Es una opción que tenemos ahí".

"En cualquier cosa sigo pensando que el futbolista tiene que estar preparado para ambas cosas. Incluso puede ser más importante entrando de afuera. Aún no lo decidimos, mañana lo veremos”, sentenció.

Ciudadano News estuvo presente en la rueda de prensa del entrenador con la presencia de 50 personas, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Este cronista al consultarle sobre cómo está viendo el mundial hasta acá, destacó a España que ante Alemania “tuvo momentos de buen futbol”.

“En la fase de grupos pasó lo que todos creíamos. Hay selecciones que a priori no eran favoritas pero mostraron buenos niveles. La fase de grupo siempre es muy difícil y traicionera. Y el nivel de juego es extraño porque todavía no se vio una selección que fuera superior al resto”, destacó.

Por otra parte, Scaloni se refirió al estilo de juego de Polonia. "Es verdad que la mayoría de los oponentes cambia su sistema de jugar con nosotros, pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios once jugadores pueden cambiar en el partido. Pueden jugar con línea de cuatro, de cinco... Aunque se sabe que los rivales con nosotros juegan de otra manera".

"Esperamos algo parecido, que ellos se adapten a nuestra una idea de juego, que es bastante marcada".

Por último, el director técnico se tomó un tiempo para hablar de el nivel de Lewandowski y la odiosa comparación con Messi

"Es un gran jugador, es un privilegio y un placer poder verlo de cerca como cualquier hincha. ¿Y si tiene el nivel de Messi? Hay que disfrutarlo, no hay que compararlo con los demás. Las comparaciones no sirven".

Por otra parte, por la información que manejamos, el entrenador tiene una sola duda y es la del puesto de volante central, si entra Guido Rodríguez o lo hace Enzo Fernández en el once titular.

El probable equipo titular seria con el Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolas Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Rodríguez o Fernandez, Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.