Scaloni a Ciudadano News: “Alexis (Mac Allister) seguramente sume minutos ante Venezuela”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló en una conferencia de prensa presencial en el salón de futsal del Predio de la Asociación del Futbol argentino (AFA) en Ezeiza. Allí, el DT no dio el once titular para recibir este viernes a las 20:30 a Venezuela en La Bombonera, pero confirmó que Lionel Messi será titular, al igual que Franco Armani en reemplazo de Emiliano Dibu Martínez. También, habló de la mala suerte que ha tenido Alexis Mac allister y que probablemente tenga su oportunidad ante el combinado Vinotinto.

Ante la consulta de cómo está Lionel Messi para el partido de este viernes, el DT resaltó que "está bien. Logramos que el grupo asimile quién es él y que sienta que es uno más. Desde hace tiempo que lo sabemos. Lo que debería ser normal siempre, empezó a serlo hace un año y un poco más”.

Y agregó: "En cuanto a la situación de su equipo (PSG), yo fui a verlo contra Real Madrid y para mí jugó bien y dominó el partido, pero se terminó quedando afuera de la Champions de manera inesperada, porque no estaba jugando mal, pero en el Bernabéu a veces basta una cosa para que cambie el partido. A un equipo de grandes expectativas ahora se le pide más. Yo creo que la situación no lo afecta, lo veo bien, cada vez que viene lo demuestra. Este viernes tiene la oportunidad de jugar en su país, con su gente, seguramente el último partido que podamos jugar acá, y pueda despedirse de la mejor manera de Argentina y esperando que el futuro sea todavía mejor”.

Ciudadano News estuvo presente en la rueda de prensa de Scaloni, que contó con la presencia de alrededor de 20 periodistas, y si bien no anticipó el equipo, algo que ya es normal en él, ante la pregunta de este cronista, adelantó que "Alexis Mac Allister jugará unos minutos" y lo más probable es que sea el reemplazante de Giovanni Lo Celso. También destacó la "mala suerte" que ha tenido en anteriores convocatorias, ya que no ha podido estar a causas del COVID-19.

Otras de las consultas que realizó Ciudadano News fue por la convocatoria de los juveniles y la posibilidad de que sumen minutos en la Mayor, el director técnico de Pujato, Santa Fe, respondió: “Sobre los juveniles quiero recalcar una cosa y creo que es importante decirlo. Estos chicos, por más que jueguen con la camiseta de la Selección este viernes, no quedan bloqueados para jugar con Argentina. Acá no hay ningún tipo de bloqueo, queremos que los chicos vengan, se entrenen con la Sub 20, con la Mayor, vean lo que es el ambiente de la Selección argentina, el predio de Ezeiza, y a la siguiente convocatoria tendrán la oportunidad de decidir, pero no se los puede bloquear, no le sacamos jugadores a nadie, esa no es la idea, para nada”.

Y sentenció: “Son chicos que son buenos, que pueden dar el salto de calidad y los convocamos, no hay otra cosa. La decisión va a ser de ellos, todavía pueden representar a otro país. Viendo las condiciones que tienen, no podemos mirar para otro lado y tenemos que aprovechar que pueden jugar para nuestra Selección. Estamos muy contentos por cómo se han brindado”, cerró Scaloni.

Si bien el DT no dio el equipo, el probable es el siguiente: Franco Armani; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Taglifiaco; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Joaquín Correa y Nicolás González.