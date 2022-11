¡Sacrebleu! Karim Benzemá se quedó sin mundial por una lesión

El delantero francés ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, no disputará el Campeonato Mundial de Qatar por un desgarro en la pierna izquierda. “Lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo. Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación”, informó en Twitter el equipo galo.

Mal momento para Francia

La selección campeona del mundo sufrió múltiples bajas en la previa al torneo. Didier Deschamps, el entrenador, tuvo que modificar y cambiar el listado final de 26 jugadores para la competición y, para colmo, en el último entrenamiento perdió a uno de sus delanteros más valiosos.

Benzema, de 34 años, se realizó un estudio luego de sentir la molestia en el hospital Aspetar. Allí se detectó el grado de la lesión. Luego de una charla entre el entrenador y el Dr. Franck Le Gall, médico de la selección francesa, se determinó retirarlo.: “Estoy extremadamente triste por Karim, quien hizo de esta Copa del Mundo un objetivo importante. A pesar de este nuevo golpe para la selección francesa, tengo plena confianza en mi grupo. Haremos todo lo posible para cumplir con el enorme desafío que nos espera”, comentó Deschamps. Si bien no está confirmado, Wissam ben Yedder sería el reemplazante. El delantero del Mónaco hace seis partidos que no es convocado a su seleccionado.

El mensaje de Benzema

El delantero posteó en sus redes sociales donde expresó: "En mi vida nunca he abandonado pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho, así que la razón me dice que le deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener una buena Copa del Mundo. Gracias por todos sus mensajes de apoyo".

Otros que se quedaros afuera

En los días previos al comienzo de la competencia, Francia también sufrió la pérdida de Christopher Nkunku , quien trabó una pelota con Eduardo Camavinga y sufrió la rotura del ligamento externo de su rodilla izquierda. También no pudieron ser de la partida el defensor del París Saint-Germain (PSG), Presnel Kimpembe, por una lesión en el talón de Aquiles; Paul Pogba, quien tiene una lesión en los meniscos de la pierna derecha y N’Golo Kanté quien nunca pudo recuperarse de un problema en los isquiotibiales y no regresó al 100%, por lo que Deschamps decidió no contar con él.

El vigente campeón del mundo debutará en el grupo D ante Australia, el martes 22 a las 10 y luego se enfrentará a Dinamarca, el sábado 26 a las 7 y cerrará la primera ronda contra Túnez el miércoles 30 a las 12.