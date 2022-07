Roncaglia volvió a Boca: "Sueño con ganar la Libertadores"

Facundo Roncaglia fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Boca Juniors. El defensor, que puede jugar como lateral o como marcador central, tuvo un alto rendimiento en la temporada 2011/2012, logrando el Apertura de manera invicta de la mano de Julio César Falcioni y el subcampeonato de la Copa Libertadores. Con ese nivel, fue vendido a Europa y diez años después, vuelve a su primer amor y usará la casaca número 2.

"Sueño con todo lo que sueña la gente que es hincha de Boca: ganar la Copa Libertadores. Tengo mucha ilusión, estoy muy contento y estoy agradecido y tengo muchas ganas de demostrarle a la gente que puedo ayudar al equipo", expresó Roncaglia en conferencia de prensa, claramente emocionado por volver al Xeneize.

Y agregó: "Siempre hubo rumores, pero nunca hubo algo formal para volver. Esta es la primera vez y bueno, no dudé ni un segundo, tenía muchas ganas. Ahora empieza una etapa nueva, con más experiencia y con muchas ganas de demostrar que estoy a la altura de lo que pide este club. Creo que he aprendido mucho afuera, jugué en varias posiciones, pero mis características siguen siendo las mismas. Físicamente estuve trabajando solo, que no es lo mismo. Me llevará unos días ponerme a tono, pero tengo mucha ilusión y ganas".

Hoy, el entrenador de Boca es Hugo Ibarra, para muchos, el mejor lateral derecho de la historia del club. Al respecto, Roncaglia recordó: "En su momento él era el lateral derecho, era el jugador que uno intentaba imitar. Con Hugo no hablé todavía en que posición me quiere utilizar, hablamos sobre cómo estaba físicamente. A medida que vayan pasando los días él va a ir evaluando como me ve y él decidirá en que posición ponerme", sentenció.

Facundo, después del Xeneize, pasó por Fiorentina (Italia), Genoa, Celta de Vigo, Valencia y Osasuna (España), y por último el Aris de Limassol de Chipre, donde quedó libre. Antes de triunfar en Boca, el defensor tuvo breves pasos a préstamo en Estudiantes de La Plata y en Espanyol de España. Por su nivel, ha tenido varias convocatorias a la Selección, como por ejemplo en las ediciones de Copa América de 2015 y 2016.