Romero habló sobre su amistad con Riquelme: la clave de su llegada a Boca

El ‘mundo Boca’ enloqueció con la llegada de Sergio Chiquito Romero, y el arquero dio nuevos detalles sobre sus sensaciones al desembarcar en el importante club de fútbol argentina.

Romero confesó que fue su amistad con Juan Román Riquelme lo que le abrió las puertas del club.

El arquero dijo que en un principio fue al predio del Xeneize en Ezeiza para “saludar a un amigo” y no para discutir la chance de sumarse a Boca, aunque luego del encuentro recibió el llamado que lo convenció de volver al fútbol argentino.

“Aproveché para ir a saludar a Román y me mostró el predio, pero hasta ahí no habíamos hablado nada de venir a Boca”, dijo el Chiquito.

“Directamente me llamó. Yo pongo la amistad por delante de las cosas. Si se daba, se daba; y si no se daba, no se daba. No se mezclaban las cosas. La pregunta fue muy concreta, muy directa. Si tenía ganas de estar acá, pertenecer al club y hacer las cosas para que al club le vaya bien”, contó el exarquero del Manchester United en una entrevista con El Canal de Boca.

La familia es un aspecto primordial en la vida de muchos de los jugadores de fútbol que reciben jugosas ofertas económicas, a cambio de jugar en países con culturas que en muchas ocasiones pueden ser difíciles de asimilar. En este sentido, Chiquito Romero, dijo que su familia, “estaba disposición de quedarse en la Argentina, a todos nos cerraba, porque mis hijas también tienen que estar un poco con sus abuelos”, agregó dejando en claro que si el trato cerraba, no había problemas mayores para concretar su llegada.

Sergio Romero manifestó su fascinación por el predio de Boca al que calificó de ser de “primer nivel”.

Otro de los aspectos que destacó el arquero como “sumamente positivo” que en ese lugar -por la Bombonera- trabajen desde la Primera hasta las Infantiles.

Dolor en Racing

Las declaraciones de Romero tras su llegada a Boca desataron la ira del club que le dio sus primeras alas profesionales, Racing.

El presidente de La Academia admitió que “un poco duele”, sobre la llegada de Romero a Boca y no a Racing, ya que estos estaban expectantes con tomarlo si regresaba a la Argentina.

“Estaba libre, es un profesional y decidió ir a Boca. Tenía varias propuestas y decidió ir ahí. Desde Racing hicimos todo lo que creemos que había que hacer. Como jugador salido de inferiores, lo mimamos mucho. Ojalá que le vaya bien”, dijo Blanco sin ocultar su ira.