River goleó a Unión y consiguió su primera victoria en el torneo

El Millonario derrotó 5-1 al Tatengue con goles de Julián Álvarez en dos oportunidades, Braian Romero, Enzo Fernández y Agustín Palavecino. Para los locales descontó Mariano Peralta Bauer. Así, consiguió el primer triunfo del campeonato.

En un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional 2022, los Millonarios no habían podido ganar en el torneo y sumaban dos empates y una derrota.

El gran nivel de Julián Álvarez resultó vital. El delantero del seleccionado argentino estuvo acompañado por Romero en ataque, se asoció con José Paradela y fue indescifrable para la defensa santafesina.



Álvarez habilitó a Romero en la apertura del marcador en una contra letal. El ex Defensa y Justicia, que no convertía desde el 13 marzo (4-0 ante Gimnasia La Plata), definió ante la salida del uruguayo Santiago Mele y se desahogó con el grito de gol.



River fue por más y el también oriental Nicolás De La Cruz, que no se sintió cómodo como volante por la derecha, tuvo el segundo minutos después.



Unión respondió con Mauro Luna Diale. Así como el "Tatengue" no encontraba soluciones frente a Álvarez, River sufrió algo parecido con el delantero local.





La más clara de Unión ocurrió a los 23 minutos con la tapada de Franco Armani ante Ismael Machuca. En el rebote, Peralta Bauer cabeceó y su remate dio en el travesaño.



De ahí en más, el partido cayó en un bache. La pelota transitó más en el aire que en el irregular césped del 15 de Abril y se produjeron muchas jugadas divididas.



Para el segundo tiempo River resolvió el dilema que le planteaba Luna Diale con mayor presencia de Enzo Fernández. El volante que pretende Benfica, de Portugal estuvo muy impreciso en el primer tiempo y mejoró en la segunda parte, a la par de Enzo Pérez.



El propio Fernández recibió una asistencia milimétrica de Álvarez, la gran figura del partido, para el 2-0.



Cuando Unión se proponía el descuento a las espaldas de un dubitativo Andrés Herrera, Armani fue clave en la tapada ante Luna Diale.



River alcanzó el 3-0 a través de Julián Álvarez, quien merecía largamente anotarse en el marcador.



Unión puso un poco de suspenso con el cabezazo goleador de Peralta Bauer, quien le ganó en el salto a los centrales, pero River frenó la reacción "tatengue" con los goles del ingresado Palavecino (su remate rozó en el ingresado Francisco Gerometta y en la acción previa pareció existir posición adelantada de Esequiel Barco) y Álvarez.



El próximo delantero del Manchester City, de Inglaterra (viajará después del 8 de julio) concretó su doblete luego de una asistencia exquisita con el revés del pie izquierdo de Juan Fernando Quintero. El colombiano volvió después de dos meses y no pasó desapercibido.



El juego práctico y contundente le devolvieron tranquilidad a River. En la previa, el partido se presentaba más complicado, pero lo resolvió con simpleza, gracias a un Julián Álvarez magistral.



En la próxima fecha, River recibirá a Lanús y Unión visitará a Boca.



River y Unión jugaron 69 veces por torneos de liga con un balance de 30 victorias "millonarias", 24 empates y 15 éxitos santafesinos.

Síntesis

Unión (Santa Fe): Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Enzo Roldán, Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Mariano Peralta Bauer. DT: Gustavo Munúa.



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Nicolás De la Cruz, José Paradela; Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo

Goles: PT: 15' Romero (R) ST: 13' Fernández (R); 27' Álvarez (R); 33' Peralta Bauer (U); 43' Palavecino (R); y 45+4' Álvarez (R).



Cambios en el segundo tiempo. Al comenzar Francisco Gerometta por Vera (U); 17' Agustín Palavecino por De La Cruz (R); 26' Damián Juárez por Machuca, Martín Cañete por Luna Diale y Lucas Esquivel por Zenón (U); 28' Juan Fernando Quintero por Romero y Emanuel Mammana por Herrera (R); 35' Esequiel Barco por Paradela (R) y 44' Matías Gallegos por Roldán (U).



Amonestados: Machuca y Luna Diale (U). De La Cruz, Pérez y Herrera (R).



Estadio: 15 de abril (Unión, de Santa Fe).



Árbitro: Pablo Echavarría.