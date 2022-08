Pablo Solari marcó un doblete y fue una de las figuras del Millonario.

River goleó este sábado 4 a 1 a Newell´s y se prendió en los primeros puestos de la tabla, en un encuentro disputado en el estadio Monumental por la fecha 13 de la Liga Profesional,

Con dos goles de Pablo Solari, uno de Javier Pinola y el restante de Matías Suarez (descontó Pablo Pérez), el Millonario se impuso en un Monumental repleto, con más de 72 mil espectadores.

Todas las miradas estaban puestas en Juan Fernando Quintero, pero las luces encandilaron a Pablo Solari, que fue la figura del partido, al convertir dos goles.

Luego de 10 partidos de arrancar en el banco de suplentes -entre el torneo local, la Libertadores y la Copa Argentina- el talentoso colombiano arrancó como titular ante la Lepra. Al final, tres fueron los cambios dispuestos por Marcelo Gallardo de un encuentro al otro. Quintero por Rodrigo Aliendro, Javier Pinola por Paulo Diaz, con una molestia en el isquiotibial izquierdo, y Nicolas De La Cruz por el lesionado Esequiel Barco.

La idea táctica de Marcelo Gallardo encajó a la perfección. Su equipo se paró con cuatro defensores, un volante central, cuatro mediocampistas ofensivos y con Lucas Beltrán como centrodelantero. La visita, por su parte, comandado por Javier Sanguinetti, arrancó con un clásico 4-4-2, bien cerrado y jugando en campo rival los primeros minutos.

La inclusión de Quintero tuvo que ver con que el entrenador no lo ve bien futbolísticamente a Aliendro. De esta manera, fue el colombiano el que tuvo la misión de ponerse el equipo al hombro, pero al principio le costó entrar en juego.

Al inicio, el ex Porto no encontraba su posición en el verde césped. Pero con el tiempo se fue acomodando por el centro del campo y se asoció con Palavecino en la elaboración de jugadas.

Tardó 10´ el local en acomodarse en la cancha. Cuando lo hizo, se adueñó de la pelota, jugó en campo rival y revalidó, por momentos, los pasajes de buen futbol mostrados hace siete días frente a Independiente en Avellaneda.

La primera situación clara sucedió a los 11´. Tras un pase entre líneas de Quintero, Beltrán definió mordido, a las manos del arquero rosarino. Luego, el delantero lo tuvo de cabeza, tras un centro de Palavecino.

De tanto ir a buscarlo, al final el Millonario tuvo su merecido, porque a los 30’ Solari abrió el marcador. El punta de 21 años ingresó por la derecha y remató seco al primer palo de Morales, que no llegó a reaccionar a tiempo. Dos minutos más tarde, otra vez el ex Colo Colo por la derecha, tras una habilitación de Palavecino, entró en el área grande y definió cruzado. En una ráfaga de 120 segundos, el local se puso 2 a 0.

La clave del dueño de casa pasaba por la posición de Quintero para recibir la pelota detrás de los dos mediocampistas centrales rosarinos y manejar, a partir de allí, los hilos de la ofensiva. También, la sociedad Quintero-Palavecino dio sus frutos, más las proyecciones de Casco y Gomez por los laterales, la movilidad de Beltrán por todo el frente de ataque y el despliegue de Solari para quedar mano a mano con Morales en dos oportunidades.

A partir del domino millonario, el conjunto rosarino se abroqueló en su campo y no lograba pasar la mitad de cancha; perdía muy rápido la pelota. A todo esto, sobre el final de la primera etapa se lesionó. En su lugar ingresó Martin Luciano. Además, Sanguinetti hizo otra modificación para intentar cambiar la pálida imagen de su equipo. Salió Julián Fernandez e ingresó Pablo Pérez, silbado por el público local por su pasado en Boca. Pero no cambios no surtieron efecto.

Al inicio del complemento, River no modificó su tónica. Fue tan superior que la Lepra solo atinó a defenderse. Hasta qué a los 64´, llegó el descuento producto de un contrataque que arrancó por la derecha con la proyección de Armando Méndez y terminó por el centro con un cabezazo de Pérez para besar la red.

Luego del descuento, Gallardo movió el banco de suplentes. Simón, Borja, Aliendro, Suarez y Maidana ingresaron por Beltrán, Quintero, Palavecino, De la Cruz y Mammana.

Con los cambios, la diferencia de posesión entre uno y otro era abismal y la visita ya sufría atrás. De pelota parada llegó el gol de cabeza de Pinola y de contra, Suarez marcó el 4 a 1 final.

Superioridad absoluta de River para sumar de a tres, volver a ganar en su casa luego de dos partidos y quedar a siete unidades de Atlético Tucumán, líder del campeonato doméstico.

Resumen del partido

River (4): Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana, Javier Pinola, Elías Gómez; Enzo Pérez (c), Pablo Solari, Juan Quintero, Agustín Palavecino, Nicolas De la Cruz; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo

Newells (1): Lautaro Morales; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta, Facundo Mansilla, Lionel Vangioni ©; Julián Fernández, Juan Sforza, Guillermo Balzi; Ramiro Sordo y Djorkaeff Reasco. DT: Javier Sanguinetti.

Goles: 30´ Solari (RI), 32´Solari (RI), 64´ Pérez (NE), 72´ Pinola (RI), 82´Suarez (RI).

Árbitro: Fernando Echenique