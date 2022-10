River hoy: qué dijo Brito sobre los arbitrajes

Jorge Brito, presidente de River Plate luego de la salida de Rodolfo D´Onofrio, habló este lunes sobre el presidente de su equipo, del futuro de Gallardo e hizo mucho hincapié a los arbitrajes. ¿Fue perjudicado el Millo en algunos partidos?

"No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato. No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy. Si alguien piensa que la dirigencia de Brito fue un desastre lo puede decir, del mismo modo que debe haber libertad si uno cree que un arbitraje fue un desastre. Siempre creímos en tener un proceso transparente en las elecciones de los árbitros como el azar o el azar selectivo, dependiendo de las actuaciones de los árbitros", aseguró Brito en ESPN.

Y amplió: "Ellos (los árbitros) se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nunca es claro cuando paran a un árbitro por errores o darle descanso. Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones. Contra Beligoy no tengo nada en lo personal, debe ser una persona muy bien calificada, debe conocer muy bien a los árbitros, probablemente mejor que nadie. Me parece bien que defienda a los árbitros, pero hoy claramente tiene una incompatibilidad de funciones teniendo ese cargo y al mismo tiempo siendo el que selecciona a los árbitros. Eso merece mayor claridad por la transparencia del fútbol argentino".

Respecto a la actualidad de River, el máximo mandatario opinó: "Hemos iniciado un año con mucho optimismo, porque formamos un gran plantel y contamos con el mejor cuerpo técnico de Sudamérica. Tuvimos once incorporaciones a las que les costó la adaptación, también se generó un calendario muy apretado, producto del Mundial, pero ahora queremos cerrar la clasificación a la Copa Libertadores para el año que viene, con más tiempo y una pretemporada volver a estar en el primer plano. No quiero que suene como una excusa, sino que fue una realidad. Hubo jugadores que llegaron sin pretemporada o con poco rodaje en sus equipos. Estoy convencido de que el año que viene vamos a revertir este presente que no es bueno".

Finalmente habló sobre la continuidad de Marcelo Gallardo: "Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia".