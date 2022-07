Retegui le respondió a Tevez: "Pensaba que era mi amigo"

Carlos Retegui iba a ser la mano derecha de Carlos Tevez en Rosario Central, sin embargo, no aceptó la propuesta ya que para eso, tenía que dejar su cargo en la secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Así fue que el Chapa finalmente desistió de viajar a Santa Fe y el exfutbolista estalló en las últimas horas públicamente.

"Lo primero que quiero decirles es que a Carlos le deseo lo mejor en esto que empezó. Que con su experiencia y sabiduría le va a ir muy bien", resaltó Retegui en el inicio del diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "De lo que dijo (Tevez), me enteré después de almorzar con mis hijos. Puedo entenderlo, tengo un compromiso muy grande con Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con los clubes de barrio, con los deportistas de alto rendimiento. Hace diez días dije que era muy difícil acompañarlo por mi gestión acá, con una responsabilidad muy grande. Me sentía incluido en el proyecto de Carlos desde otro lugar y no simetrizaron los tiempos. La coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir, Mi compromiso con mi gestión, de seis meses, con el apoyo de todo el equipo de la Secretaría hace que no pueda acompañarlo, solo tengo palabras de agradecimiento para Carlos, para su entorno. No es bueno que alguien que yo pensaba que era mi amigo dijera lo que dijo. Lo lamento".

Finalmente, sobre si entendía el enojo del Apache, sentenció: "El proyecto era para un año y medio y de la noche a la mañana llegaron las propuestas como llegaron, no solamente de un grande como Rosario Central, sino de otros clubes en las semanas anteriores. Pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría, con muchas familias que vinieron a trabajar, para generar apoyo a los clubes de barrio, que son más de 400, para modernizar todo. Para mí era más fácil irme al fútbol, iba a tener reconocimiento, fama. podía terminar en cualquier parte del mundo porque Carlos abre puertas. Pero no me iba a quedar tranquilo si algunas familias de quedaban sin trabajo. Cuando uno llega a un lugar trae su equipo de trabajo, y yo tuve apoyo incondicional. Había que optar y pensé en esas familias. Fue muy difícil, Carlos sabe que hubo noches que no dormí. Carlos lo sabe. Hasta que se fueron a Rosario lo acompañé. Yo podía acompañarlo desde un lugar que no interfiriera la gestión. Puedo entender el enojo, las descalificaciones, pero yo estoy tranquilo. Mis amigos saben cómo soy y cómo soy amigo de mis amigos".