Renunció Eduardo Domínguez y se agudiza la crisis de Independiente

Como si no fuera poco los inconvenientes políticos que tiene Independiente, ahora su suman también los deportivos. Y es que el Rojo de Avellaneda volvió a perder ante su eterno rival y Eduardo Domínguez decidió dar un paso al costado.

El DT ya tenía la idea en su cabeza de dejar el banco de suplentes ante los problemas del club para incorporar y la falta de apoyo dirigencial. Durante la mañana del martes se presentó ante los dirigentes en el predio de Villa Domínico y presentó su dimisión. Horas más tarde de ese diálogo, se presentó ante el plantel para despedirse y los referentes le pidieron que continúe al mando algo que lo hizo dudar de su determinación.

“Es un momento difícil para mi y obviamente para los jugadores, para el equipo. Hoy estuvimos hablando con los jugadores, hablando con los dirigentes y obviamente con Rolfi (Montenegro). Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me ha abierto las puertas, me ha hecho sentir cómodo, me ha hecho sentir bien para trabajar tranquilo. Agradecerle a los jugadores, al hincha, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no lo hemos podido devolver. Sé que es una etapa que hay que dar vuelta la página, seguir mirando para adelante, le deseo todos los éxitos, lo mejor. Me trataron de maravillas".

"Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Estoy tranquilo que lo di todo”, confirmó finalmente Domínguez su salida alrededor de las 15:00 cuando ya habían transcurrido varias horas desde que había arribado al predio de entrenamiento. Y ahora, ¿quién será el próximo DT?