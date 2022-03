Ramiro Castro se coronó campeón argentino Junior de ciclismo de ruta

El ciclista oriundo de Mendoza, Ramiro Castro, se quedó con la victoria el pasado domingo en el Campeonato Argentino de ruta Junior masculino 2022, tras imponerse en un apasionante sprint final.

La prueba de fondo, una de las más atractivas, contó con la particularidad de que su recorrido era distinto del resto. El malón de ciclistas partió desde el Circuito San Juan Villicum. Dieron un giro casi completo y salieron del espacio. Posteriormente se dirigieron hacia la Avenida de Circunvalación, dieron tres vueltas completas, retornaron hacia Albardón. Dieron tres vueltas completas y la definición. En total recorrieron 96 kilómetros.

El podio de la carrera estuvo compuesto por Ramiro Castro, de Mendoza; Nicolás Reynoso, de Salta, y Gerónimo Montaña, de San Juan.

"Quiero agradecer a mis viejos, a la Municipalidad de Guaymallén, a Gabriel Brizuela y a Mariano Perulán, que siempre nos están apoyando”, dijo el pedalista que durante la temporada defiende los colores de la Municipalidad de Guaymallén.

Junto a la obtención en la contrarreloj lograda por Julieta Benedetti, Mendoza logró dos preseas doradas en una nueva edición del campeonato juvenil de ciclismo realizado el fin de semana pasado en San Juan.

Facundo Ambrossi es subcampeón nacional

El ciclista oriundo de Guaymallén volvió a estar entre los mejores de Argentina en la categoría Varones 2006 y obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Argentino de Ruta 2022, disputado en San Juan.

“Ayer me había quedado con mucha bronca. Había preparado muy bien la crono, pero se me corrió la rueda trasera en una curva y me caí”, dijo el pedalista de la Borravino en radio La Voz.