¡Qué mal Porto! No ceden a Alan Varela para los JJ.OO

El club Porto determinó no ceder al futbolista Alan Varela a la Selección argentina Sub 23 a los próximos Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Debido a que los Juegos Olímpicos no son organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), los clubes no se encuentran obligados a ceder a los futbolistas para que integren sus selecciones.

Con la baja de Varela, el entrenador Javier Mascherano deberá recurrir a otro jugador para reemplazarlo en el torneo que se realizará en Francia.

Si bien estaba previsto que Porto ceda al exfutbolista de Boca, las autoridades del club se renovaron y el presidente de la institución, André Villas-Boas, finalmente determinó que el mediocampista de 22 años permanezca en el club, que es uno de los más importantes de Portugal.

De esta manera, no jugará el campeonato y representará una sensible baja para la Selección argentina Sub 23 debido a que se esperaba que integre el equipo e incluso fue titular en los dos amistosos contra Paraguay, en los que ganó la albiceleste, de cara a la cita olímpica.

Masche quiere a Zenón

El DT de la Selección argentina Sub-23, Javier Mascherano, manifestó su deseo de contar con la figura de Boca Kevin Zenón para los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán desde el 26 julio hasta el 11 agosto

"Siempre estuvo en el radar nuestro. Participó del proceso preolímpico Sub23. Lo que pasó con él en Boca muestra su personalidad, es para tenerlo en cuenta", expresó el técnico sobre el mediocampista del xeneize.

El exjugador de River y Barcelona sostuvo que los Juegos Olímpicos representan "una gran oportunidad" para muchos jugadores y afirmó que la selección competirá "de la mejor manera" en París. Además, se refirió al buen nivel de Giuliano Simeone en el último amistoso ante Paraguay, donde el hijo del "cholo" metió dos goles.

"Lo seguimos. Estuvo en Zaragoza, con un buen rendimiento en segunda división de España. Cuando volvió de su lesión regresó en buen nivel y su final de temporada ha sido muy bueno", declaró.