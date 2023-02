Puntapié inicial para la Primera Nacional

Este viernes 3 de febrero inicia la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino, con dos partidos más que atractivos: Deportivo Morón vs Almagro y Estudiantes de Río Cuarto y San Martín de Tucumán. Mientras que el sábado se disputará el clásico entre All Boys y Nueva Chicago.

Gimnasia de Mendoza, en tanto, debuta el domingo y es el primero de los mendocinos en salir a la cancha.

Hay que recordar que la Primera Nacional se divide este año en dos zonas, y la A es la primera en iniciar. La B, en tanto, comenzará el próximo fin de semana y será el debut para Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú, entre otros clubes.

El Lobo mendocino recibirá el domingo, en el Víctor Antonio Legrotaglie, a Defensores Unidos. El encuentro se disputará a partir de las 17 hs. El elenco dirigido por Joaquín Sastre intentará mejorar lo logrado la temporada pasada, donde llegó hasta las semifinales del Reducido, aunque cambió más de la mitad del equipo y el entrenador tendrá la difícil tarea de engranar las nuevas piezas.

Fecha 1: Zona A (señales de TV que transmiten)

Viernes 3 de febrero

Deportivo Morón vs. Almagro: 21.10 horas (por DSports)

Estudiantes (RC) vs. San Martín (T): 21.30 horas (por TyC Sports)

Sábado 4 de febrero

Patronato vs. Brown (PM): 17.00 horas

All Boys vs. Nueva Chicago: 17.00 horas (por TyC Sports)

Alvarado vs. San Martín (SJ): 20.45 horas

Defensores (B) vs. Temperley: 21.20 horas (por TyC Sports)

Domingo 5 de febrero

Gimnasia (M) vs. Defensores Unidos: 17.00 horas (por TyC Sports)



Guemes (SdE) vs. Agropecuario: 18.00 horas

Lunes 6 de febrero

Almirante Brown vs. San Telmo: 21.30 horas (por TyC Sports)

Fecha libre: Flandria

Formato de la Primera Nacional

Esta temporada se divide en dos zonas: la A de 19 equipos y la B de 18 equipos. El primero de cada zona jugará una final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Luego, del 2º al 8º de cada grupo se clasificarán al Reducido, al cual luego se sumará el perdedor de la primera final. Todos ellos pelearán por la segunda y última plaza a Primera.

En lo que respecta a descensos, el último de cada zona perderá la categoría, mientras que los penúltimos jugarán un partido desempate para ver quien es el tercer descendido.