Promesa: Gastón Recondo explicó por qué se dejó el bigote

El periodista deportivo Gastón Recondo, sorprendió a propios y extraños en el inicio del mes de febrero con un radical look. Y es que se dejó un bigote nunca visto en él y muchos no entendieron la decisión. Además, se provocaron un montón de memes en las redes sociales.

Tras todo el revuelo mediático, Recondo explicó en su cuenta de Twitter que se trato ni más ni menos que una promesa por si Argentina salía campeón del mundo.

"Gracias por sus mensajes sobre mi bigote. No es look que elegí, es una promesa que estoy cumpliendo. En @DSportsRadio prometí que si Argentina salía campeón del mundo me dejaba el bigote todo febrero. Y acá estoy cumpliendo!!! Igual, me hicieron reír mucho con sus comparaciones", expresó el periodista.

Y amplió: "Mientras CUMPLO MI PROMESA de usar bigote durante todo febrero, aprovecho para recordar a personas que admiré y admiro. Será uno por día. Hoy el primero, JORGE GUINZBURG", con el cual trabajó en el recordado programa de TV Mañanas Informales.

A continuación, dejamos los mejores memes sobre el cambio de look de Recondo. A propósito, ¿cumpliste tu promesa mundialista?