Pier Barrios: “Queremos cerrar el torneo lo más arriba posible”

Godoy Cruz, al margen de un bajón futbolístico en los últimos encuentros, logró su objetivo primordial de mantenerse en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El conjunto mendocino estuvo muy complicado con el promedio, pero supo salir adelante con una gran campaña en este 2022. Y es por eso que en la intimidad Bodeguera, todo es felicidad.

Así lo dejé entrever Pier Barrios, uno de los refuerzos para este certamen y pieza clave para ganar solidez en defensa. "Sinceramente no pensé que tres fechas antes nos íbamos a salvar. Sí estaba seguro del material que había en el plantel. Me pude acomodar rápido al grupo, eso me ayudó muchísimo. Pude entender con velocidad lo que nos estábamos jugando y el compromiso que había que tener con la institución", expresó en diálogo con el programa Estación Godoy Cruz que se emite por Ciudadano News 91.7 FM.

Y agregó: "Si bien en las últimas fechas no se ha visto nuestra mejor versión, es para destacar lo que hemos hecho, salvarse tres fechas antes en un torneo tan complicado, es para celebrarlo. Es un gran año".

Respecto al trabajo realizado por la dupla técnica Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes pidieron por su llegada ya que lo conocían del ascenso, opinó: "Los entrenadores son simples y claros en lo que piensan. Uno sólo tiene que dedicarse a entrenar y que el juego fluya en los partidos".

Finalmente, Pier analizó el presente de Godoy Cruz: “El objetivo era quedarse en Primera. Cuando empezamos a sacar muchos puntos, cada uno de nosotros (los jugadores) quería conseguir más. Jamás nos relajamos, todo lo contrario. No nos alcanzó lamentablemente para algo más, como pelear el título o entrar a alguna copa internacional, pero queremos, en estos tres partidos, terminar lo más arriba posible. Nos lo merecemos porque ha sido un año muy bueno y trataremos de recuperar la imagen de los primeros partidos”.

Al Tomba le quedan tres encuentros. Este jueves recibe en el Malvinas Argentinas a Argentinos Juniors desde las 19, volverá a ser local pero de Patronato el próximo domingo 16 de octubre a las 18 y cerrará el campeonato visitando a Estudiantes de La Plata, en día y horario a confirmar.