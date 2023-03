Pier Barrios, enamorado de Mendoza: "La gente me da mucho cariño"

Llegó a mediados de 2022 para pelear por la permanecencia y rápidamente se ganó el corazón de los hinchas de Godoy Cruz. A base de esfuerzo y sacrificio, Pier Barrios se convirtió en un pilar en la defensa, ya sea como zaguero central o como lateral derecho, y hoy disfruta de este magnífico presente.

"La gente me da mucho cariño y espero que la relación con Godoy Cruz dure mucho tiempo más. Me siento importante en el plantel. Eso me hace muy feliz. Después si soy referente o no, no me interesa ese rótulo. Soy uno de los jugadores más grandes, tanto el técnico como la dirigencia me dieron el respaldo y tengo que devolver esa confianza", expresó Barrios en diálogo con el programa radial Estación Godoy Cruz, que se emite todos los miércoles de 17 a 19 por Ciudadano News 91.7 FM.

En el último partido del Tomba ante Belgrano, Pier tuvo que salir en el primer tiempo por una dolencia. Al respecto, explicó: “Tengo una pequeña distensión. Sentí que algo se rompió en el partido, por eso pedí el cambio para que no se agravara el inconveniente. Estoy haciendo doble turno con kinesiólogos, tratando de estar en los próximos días a la par de mis compañeros".

En cuanto al presente del equipo, con 12 puntos en 8 presentaciones, opinó: "Somos muy autocríticos y sabemos que estamos en deuda con el gol (7 tantos en 8 partidos). Además, hemos cometido muchos errores o detalles que nos costaron caros, como los penales en contra. Sabemos que tenemos que mejorar. Nuestra virtud ha sido la intensidad para jugar cada partido".

Finalmente, Barrios deslizó que "estamos en un fútbol muy parejo, que cualquiera le gana a cualquiera. Transitamos un torneo donde cada fin de semana es una historia distinta. Nosotros estamos en ese camino de encontrar regularidad. Quizás los equipos grandes pueden tener otra jerarquía, al resto nos va a costar algunas fechas más encontrar el mejor rendimiento".

La próxima presentación de Godoy Cruz será el jueves 30 de marzo (después del parate por la fecha FIFA) desde las 21.30 ante Argentinos Juniors en La Paternal, encuentro correspondiente a la fecha 9 de la Liga Profesional.