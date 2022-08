Pergolini criticó con dureza a Riquelme

Mario Pergolini, quien llegó a ser vicepresidente de Boca Juniors compartiendo fórmula con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, volvió a cargar contra el ídolo Xeneize y su gestión, luego del 0-3 que le propinó Patronato en Paraná.

El reconocido conductor radial, en pleno análisis de los encuentros del domingo y mientras se mostraba uno de los goles de Sarmiento de Junín ante River Plate en el Estadio Monumental, Pergolini se dirigió a uno de sus compañeros y le dijo, “¿vos te quejás de tu defensa? ¿Alguien quiere hablar de Zambrano?”.

Luego otro integrante del programa le dijo a Mario, “¿viste jugar a Zambrano y a Roncaglia? ¿Y Advíncula?”, le consultaron al exvicepresidente de Boca Juniors. En ese momento, Pergolini tiró otra bomba: “¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir, Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca”.

“¿Es azul y amarillo, pero ahora se debería llamar los amigos de Román?”, sentenció de forma irónica Mario, que desde el domingo comenzó a expresar su descontento por lo que mostró su equipo y posteó una historia de Instagram con la frase “que Jebús nos ayude”, parafraseando a Homero Simpson.

Hay que recordar que Pergolini renunció a su cargo en 2021, luego de manifestar públicamente que no encontró su lugar en el club ni sintió que todos sus proyectos, la mayoría de ellos abocados a la comunicación de Boca, fueran tenidos en cuenta.