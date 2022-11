Palpitando el Mundial: Grupo A

Arrancamos a palpitar la Copa del Mundo 2022. Todos los años se habla de cuál es el grupo más complicado o en donde no está claro cuáles serán los favoritos a pasar a los octavos de final. En el A, se encuentra el anfitrión y campeón asiático (Qatar), Ecuador que llega con un proceso de trabajo impecable, el campeón de África (Senegal), y a uno de los siempre favoritos, como lo es Países Bajos. A continuación, todo lo que tenés que saber de cada uno de los integrantes.

QATAR

Confederación: AFC (Asia)

Mejor participación en un Mundial: nunca clasificó

Ranking FIFA: 49°

Entrenador: Félix Sánchez Bas (España)

Futbolista destacado: Akram Afif (Al-Sadd S. C.)

Objetivo: Pasar la fase de grupos

Qatar ha tenido, en los últimos años, mucha influencia del fútbol de Barcelona. No es casualidad que su entrenador sea el catalán Félix Sánchez Bas, quien pasó por las formativas del conjunto Azulgrana, y que viene trabajando desde 2013 en las selecciones qataríes, iniciando en la Sub 13 y logrando un título en la Sub 19 en 2014.

Desde 2017 es el entrenador del equipo máximo y como marcábamos, Barcelona es el espejo del fútbol que él quiere mostrar y que en dicha Asociación buscan. Hay que recordar que, si bien Qatar no tiene una liga muy competitiva, Xavi (hoy DT del Barça), llegó al país para hacer sus primeras armas como DT en el Al-Sadd SC, logrando 7 títulos. En 2019, logró la Copa Asia, venciendo en la final a Japón.

Curiosidad: Qatar participó como invitado en la Copa América (sí, leyó bien) del año 2019 en Brasil y compartió grupo con Argentina, Colombia y Paraguay. Logró empatar ante los guaraníes, pero cayó frente al combinado Albiceleste y el Cafetero, quedando eliminado en primera ronda.

ECUADOR

Confederación: Conmebol (Sudamérica)

Mejor participación en un Mundial: octavos de final (2006)

Ranking FIFA: 44°

Entrenador: Gustavo Alfaro (Argentina)

Futbolista destacado: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Objetivo: Pasar la fase de grupos

Ecuador participó tres veces de la Copa del Mundo, en las ediciones 2002, 2006 y 2014. Solamente pudo pasar la primera ronda en Alemania 2006, compartiendo grupo justamente con el anfitrión (algo que se repetirá en Qatar), además de Polonia y Costa Rica.

En los últimos años, el fútbol ecuatoriano ha tenido a un gran representante a nivel clubes que es Independiente del Valle, ganador de dos de las últimas cuatro Copa Sudamericana.

Gustavo Alfaro llegó para hacerse cargo del equipo para las últimas Eliminatorias y rápidamente se ganó el respeto de todos, además de clasificarlo sin problemas a Qatar 2022.

Curiosidad: su futbolista más destacado en la actualidad es el defensor central Piero Hincapié, quien se desempeña en el fútbol alemán (Bayer Leverkusen), pero que pasó por la Argentina, más precisamente por Talleres de Córdoba entre 2020 y 2021, ganándose el cariño de todos los hinchas de la T. Tiene sólo 20 años y es uno de las grandes promesas del fútbol internacional.

SENEGAL

Confederación: CAF (África)

Mejor participación en un Mundial: cuartos de final (2002)

Ranking FIFA: 18°

Entrenador: Aliou Cissé (Senegal)

Futbolista destacado: Sadio Mané (Bayern Munich)

Objetivo: estar entre los 8 mejores



Senegal buscará ser una de las revelaciones del Mundial, aunque ya lo fue en su primera experiencia, en Corea-Japón 2002, llegando a estar entre los ocho mejores del mundo y venciendo en el debut al último campeón, como lo había sido la Francia de Zidane. También participó de la última edición, Rusia 2018, aunque sin el mismo éxito.

Es el elenco africano más importante de la actualidad, con muchos futbolistas en Europa, además de ser el último campeón de su Confederación.

Jugadores como el arquero Édouard Mendy y el defensor Kalidou Koulibaly, ambas figuras en el Chelsea, y el delantero Sadio Mané, delantero del Bayern Munich y que hasta hace poco era una de las grandes figuras del Liverpool, son la base del conjunto de Cissé.

Curiosidad: en el Mundial 2002 quedó afuera en cuartos de final ante Turquía por culpa del Gol de Oro (quien convertía un tanto en tiempo suplementario, pasaba de ronda), regla que se utilizó solamente en Francia 1998 y en la mencionada edición de Corea-Japón.

PAÍSES BAJOS

Confederación: UEFA (Europa)

Mejor participación en un Mundial: subcampeón en 1974, 1978 y 2010

Ranking FIFA: 8°

Entrenador: Louis Van Gaal (Países Bajos)

Futbolista destacado: Virgil van Dijk (Liverpool)

Objetivo: ganar el Mundial

Países Bajos, anteriormente denominado Holanda, es siempre un serio favorito a ganar el Mundial. Ha llegado en diez oportunidades a la cita máxima, en tres estuvo en la final (Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010) y en dos más entre los cuatro mejores (Francia 1998 y Brasil 2014).

Van Gaal, el histórico entrenador, está en su tercer ciclo como DT de Países Bajos y buscará romper el maleficio de nunca haber gritado campeón en una Copa del Mundo.

Actualmente su capitán es Virgil van Dijk, para muchos, el mejor defensor del mundo. Juega en el Liverpool, logró la Champions League en 2018-2019, siendo considerado uno de los mejores futbolistas del año y quedándose con el Balón de Plata.

Curiosidad: será el primer mundial donde la Selección estará con el nombre de Países Bajos y no como Holanda. Durante muchos años, llamarse Holanda fue una decisión estratégica gubernamental y turística, pero el real nombre del territorio es Países Bajos, ya que es la traducción exacta de Nederland.

GRUPO A: días y horarios de los partidos

Fecha 1:

Domingo 20/11 a las 13 hs: Qatar vs Ecuador

Lunes 21/11 a las 13 hs: Senegal vs Países Bajos

Fecha 2:

Viernes 25/11 a las 10 hs: Qatar vs Senegal

Viernes 25/11 a las 13 hs: Países Bajos vs Ecuador

Fecha 3:

Martes 29/11 a las 12 hs: Países Bajos vs Qatar

Martes 29/11 a las 12 hs: Ecuador vs Senegal