Nunca vista: la impresionante despedida en Ezeiza para Ángel Correa y Thiago Almada

Entre cánticos, filmaciones de celular, abrazos y emoción, los argentinos fueron acompañados en el hall del edificio central mientras se disponían a abordar el avión que los lleva al golfo pérsico, a la copa del mundo.

" Felicidad pura" fueron las palabras de " Angelito" Correa cuando periodistas de medios televisivos le dijeron la trillada pregunta " qué sentís" al jugador del Atlético Madrid.

“Todavía no caigo”, admitió Diego Almada, el padre de Thiago, quien también reveló cómo se enteró la familia de la convocatoria al Mundial: “Hizo una videollamada a la familia. Cuando vi el llamado me lo imaginé, pero quería que me lo confirmara él”.

El futbolista que juega en Mayor League Soccer alcanzó a decir " Solo dijo ‘Me llamaron, viajo en un rato’. Estaba toda la familia, todos llorando, gritando”.

" Angelito" dejó sus vacaciones y partió a Qatar:

Ángel Correa estaba muy triste por quedar excluído de la lista final de la selección que iba al Muindial y se fue de vacaciones con su familia.

Sin embargo, la lesión de un compañero cambió sus planes: este jueves, recibió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse al plantel en Qatar tras confirmarse la baja de Nicolás González.

“Estoy muy contento, ahora a viajar y sumarme”, dijo Correa, que admitió que el llamado de Scaloni lo tomó “por sorpresa”. “Estaba disfrutando con mi familia y ahora me voy para allá con una ilusión enorme”, comentó