No hay descanso: así se juega la fecha 9 de la LPF

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) no da descanso y este martes inicia la fecha 9. Un certamen que está más apasionante que nunca, con cuatro líderes impensados: Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Newell´s y Argentinos Juniors, todos con 16 unidades.

A continuación, te dejamos la agenda completa para no perderte ningún partido:

Martes 19 de julio:

Platense vs. Central Córdoba (SdE): 16.30 por ESPN Premium

Colón (SF) vs. Aldosivi: 16.30 por TNT Sports

Racing vs. Arsenal: 19.00 por TNT Sports

Atlético Tucumán vs. Sarmiento: 19.00 por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

Argentinos Juniors vs. Boca: 21.30 por ESPN Premium

Miércoles 20 de julio:

San Lorenzo vs. Unión (SF): 14.00 por TNT Sports

Patronato vs. Tigre: 16.30 por TNT Sports

Estudiantes (LP) vs. Barracas Central: 19.00 por TNT Sports

Defensa y Justicia vs. Independiente: 19.00 por ESPN Premium

Lanús vs. Vélez: 21.30 por ESPN Premium

Huracán vs. Godoy Cruz: 21.30 por TNT Sports

Jueves 21 de julio:

Rosario Central vs. Newell's: 16.30 por ESPN Premium

Talleres vs. Banfield: 19.00 por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

River vs. Gimnasia (LP): 21.30 por TNT Sports