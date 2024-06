"No hay competencia más difícil que un Mundial, lo sabemos todos"

Emiliano Dibu Martínez chicanéo a Kylian Mbappé. El arquero campeón del mundo contestó los dichos del flamante delantero de Real Madrid de España, quien horas antes le había bajado el precio al Mundial de Fútbol.

"La Eurocopa es más complicada que un Mundial. Es muy difícil porque todos los equipos se conocen", aseguró el exfutbolista de PSG de Francia, que ya sabe que será una pieza clave para Didier Deschamps en la Euro que tendrá lugar en Alemania. Sin embargo, el goleador recibió una respuesta inesperada por parte del guardameta de la Albiceleste, que lo cruzó en diálogo con Gastón Edul en TyC Sports.

"Esta Copa América va a ser un poco más díficil, 100%, más que la anterior. Que un Mundial no hay nada más difícil, eso lo sabemos todos. Pero sí porque son diferentes sedes, viajás cada tres días, entrenás con mucho calor, quieras o no en el día 38 o 40 que jugás la final el desgaste va a ser muchísimo", sostuvo Dibu Martínez en la mencionada entrevista.

"No hay nada más difícil que un Mundial, eso lo sabemos todos".



Dibu Martínez, en TyC Sports. 🇦🇷🚬 pic.twitter.com/MGKOxVzstz — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2024

Luego, ante la pregunta del periodista por los dichos de Mbappé, el marplatense insistió en forma lapidaria: "Para nosotros es más difícil".

Por otro lado, con respecto a su posible participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el surgido en Independiente agregó: "Es un deseo ya que quiero jugar, pero no depende de mí. Yo quedé con jugar la Copa América y sé que tengo que pelear con el club. Quiero ganar los Juegos Olímpicos".

"No es obligatorio que los clubes los cedan. Si me tengo que pelear con el club lo haré, pero después de la Copa América", remató. Por ahora, todo indica que Aston Villa lo cederá y podrá estar como uno de los tres mayores de Javier Mascherano en el Seleccionado Sub 23, que irá por la tercera medalla dorada de su historia.