Nahuel Ulariaga: sus lesiones, su presente y los desafíos de Godoy Cruz.

El delantero de Godoy Cruz, Nahuel Ulariaga, habló con el programa Minuto 91 (que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM), donde se expresó sobre sus lesiones que lo tuvieron a maltraer, su presente como 9 titular y los desafíos que enfrenta el club en lo que resta del 2024.

"Después de tanto tiempo y lesiones, estoy contento de estar en el día a día, entrenando y jugando gracias a la confianza que me da el Gato (Oldrá)", declaró Ulariaga, quien ha pasado por tres rotura de ligamentos en su corta carrera. "Hay muchas lesiones, pero a mí me tocó la más fea. Son muchos meses de recuperación y es algo que no le deseo a nadie", agregó.

El atacante también destacó la importancia de tener un cuerpo técnico genuino del club. "Ayuda mucho tener un cuerpo técnico de la casa porque nos conocen desde las inferiores. Es un apoyo importante y más en momentos como los que me tocó vivir", comentó.

Sin embargo, no ocultó su frustración por el reciente resultado en La Plata: "Ante Estudiantes se nos escaparon dos puntos sobre el final. Estamos con mucha bronca".

En cuanto a los objetivos del equipo, Ulariaga fue claro: "Estamos tratando de encontrar nuestra mejor versión. Se nos fueron Hernán (López Muñoz) y ahora Tomás (Conechny). Hay que ajustar en la definición. Trataremos de salir adelante".

Asimismo, resaltó la dificultad de la Liga Profesional y la ambición del equipo: "El fútbol argentino es muy difícil, competitivo. Es un certamen en donde todos te estudian y nos hemos ganado el respeto de todos".

Y concluyó: "Queremos volver a jugar una copa internacional. Tenemos la chance en la Liga y también con la Copa Argentina. Godoy Cruz se merece una estrella".

Cambio de horario pedido por el Ministerio de Seguridad

En las últimas horas, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó un cambio de horario en la próxima presentación del Tomba. Estará recibiendo en el Malvinas Argentinas a Rosario Central desde las 17.00.

En un primer momento, el horario estaba estipulado para las 19.00, pero desde el Gobierno de Mendoza pidieron adelantar el juego.