Rafael Nadal decidió bajarse de Wimbledon, teniendo en cuenta sus inconvenientes físicos. El tenista más ganador de Grand Slam debía jugar este viernes por las semifinales de dicho certamen, ante el australiano Nick Kyrgios.

“No puedo salir a jugar si no voy a ser competitivo. No puedo arriesgar tanto y que después no pueda jugar por tres meses. Esa es mi decisión y estoy muy triste”, expresó el español, quien ostenta un récord de 19 -0 en partidos de Grand Slam durante esta temporada, ya que se coronó en Australia y Roland Garros antes de llegar a semis en el All England.

“La lesión sólo podía empeorar. He tomado la decisión porque no podría ganar ningún partido así y mucho menos dos”, admitió Rafa quien estará unas 3 o 4 semanas fuera del circuito a causa de la lesión abdominal que lo afectó en medio del partido de cuartos de final ante Taylor Fritz.

Nadal, 4to. en el ranking mundial, sufrió una ruptura de 7 milímetros en uno de los músculos abdominales, una zona en la que viene teniendo inconvenientes hace algunos meses.

La otra semifinal la protagonizarán este viernes el serbio Novak Djokovic (3), ganador de las últimas tres ediciones de Wimbledon, contra el crédito local, el británico Cameron Norrie (12).