Modric se emocionó al recibir una camiseta de Maradona

En la previa del debut de la Selección croata en la Eurocopa, el capitán del equipo, Luka Modric, recibió un emotivo obsequio. Le entregaron la icónica camiseta azul que Maradona vistió durante la victoria 4-0 de Argentina contra Grecia en el Mundial de 1994.

Este regalo tocó profundamente al mediocampista del Real Madrid, quien expresó: "Esto es especial. Es un placer, es una alegría tener esta camiseta. Diego es el más grande y de verdad me emociona".

¡GESTOS DE CRACKS!@francanepa1 le regaló la camiseta de Maradona a Luka Modric y el jugador croata, emocionado por el obsequio, le prometió darle la suya luego del partido por la #EURO2024.



Por otro lado, Modric respondió a las recientes declaraciones del francés Kylian Mbappé, quien afirmó que la Eurocopa es más complicada que la Copa del Mundo. "No me gusta comparar. La Eurocopa son partidos con selecciones de Europa, pero en el Mundial tienes a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y equipos de otros continentes. A mí no me gusta comparar, pero para mí el Mundial es más difícil porque juega todo el mundo, con selecciones de todo el mundo", manifestó el crack croata.

"Puedo entender lo que dijo Mbappé porque al fin se juntan todos los europeos más fuertes y nos conocemos más, pero para mí el Mundial es más difícil. Para mí. Pero bueno, cada uno tiene su opinión", amplió el volante.

Modric, conocido por su humildad y respeto hacia el fútbol mundial, concluyó sus declaraciones con un tono conciliador, destacando la importancia de ambas competiciones y valorando las opiniones diversas en el ámbito futbolístico.