Messi y una frase que duele: "Seguramente sea mi último Mundial"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, habló en la previa al Mundial de Qatar 2022 y expresó qué piensa sobre su futuro luego de la Copa del Mundo, torneo que podría ser su última gran función.

“Es el último Mundial, seguramente", expresó Messi en diálogo con Star + y generó un gran dolor entre todos los fanáticos.

Con respecto a su preparación de cara al Mundial y en qué condiciones se encuentra, expresó. “Me siento bien, físicamente pude hacer una pretemporada muy buena que no había podido realizar el año anterior. Fue fundamental para empezar de otra manera y llegar así, con mucha mentalidad e ilusión”.

En otro pasaje de la entrevista, la Pulga reconoció que le gustaría seguir dentro del mundo del fútbol y deslizó que las áreas que más lo tientan son “la dirección deportiva, el armado de grupo y acompañar al técnico”. De todas formas, se mostró dubitativo sobre lo que hará cuando cuelgue los botines y agregó: “Tampoco lo tengo claro al cien por ciento".

Finalmente y volviendo a la previa de Qatar, Messi, amplió: “Hay ansiedad y nervios. No vemos la hora de que llegue. Estamos en un buen momento, con un grupo armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Los partidos son todos dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No somos los grandes candidatos, hay selecciones que están por encima nuestro, pero Argentina siempre lo es. Por su historia y por lo que significa”.