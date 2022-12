Messi en modo Maradona y Riquelme: "¿Qué mirás, bobo?"

Un duelo que quedará en la historia, por lo deportivo y por lo extradeportivo. Se habló y mucho, en la previa del partidogrue y en el durante. Lo más importante fue lo que dijo el DT de Países Bajos en la previa, cuando opinó que cuando Argentina no tiene la pelota, juega con uno menos por el desempeño de Messi.

"Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", le retrucó Messi, una vez finalizado el encuentro y consumada la clasificación a semifinales.

Incluso, hubo un cruce entre ambos. Se acercó al técnico y con un claro gesto de "hablás mucho" le dijo lo que pensaba. El histórico Edgar Davis, hoy ayudante de estratega neerlandés, se interpuso en el medio de ambos e intentó calmar las aguas.

Sin dudas, pocas veces se lo vio así al astro argentino, que claramente le molestaron las frases de un DT muy recordado por haberse peleado con Juan Román Riquelme en Barcelona. Y como si fuera un homenaje para el ídolo de Boca Juniors, imitó al Topo Gigio como alguna vez el propio Román se lo hizo a Mauricio Macri, cuando éste era el presidente del Xeneize.

Pero hubo más. Messi tuvo durísimas declaraciones contra el árbitro del partido, el español Antonio Mateu Lahoz. "No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podes poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial".

Finalmente, el rosarino se peleó mientras realizaba una nota con TyC Sports. Según se supo, se cruzó con el futbolista neerlandés Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos. “¿Qué miras, bobo?”, expresó en varias oportunidades y “andá para allá”, cerrando todo.

Luego, más calmado, comentó que "el 19 de ellos (Weghorst) se peleó con todos cuando ingresó y el técnico no fue respetuoso. No me gusta que se habla así, yo siempre respeto a todos", sentenció.