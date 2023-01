Messi contó cómo conquista a Antonella todos los días: ¿Hablamos del hombre perfecto?

El amor entre Antonella Roccuzzo y Lionel Messi viene desde hace años. Poco tiempo después de que el joven decida irse a vivir a España -a donde fue a probar suerte- comenzó el vínculo y desde ahí nunca más se separaron.

Tras varios años de relación y de vivir en Argentina, España y Francia todo el mundo conoce al 10 por cómo es dentro de una cancha de fútbol o su vínculo con sus amigos, pero pocas veces cuenta intimidades o cómo es en el amor. Es que parece que además de ser el mejor jugador del mundo también es un excelente padre y esposo. ¿Estamos hablando del hombre perfecto? Quizá no perfecto, pero si una persona humilde que logró todo y se asemeja a la perfección.

En una entrevista luego de salir Campeón, “La Pulga se refirió a su costado romántico y a la importancia de su mujer. “Tengo mi lado romántico. De vez en cuando lo saco a relucir”, confesó el futbolista del Paris Saint-Germain.

Además a pesar de que no hace reverencia todo el tiempo en sus redes sociales, siempre cuando habla Antonella confiesa que es alguien sumamente "importante en su vida". Durante la charla, comentó que lleva muchos años en relación con su mujer y que por ese motivo “de vez en cuando está bueno hacer cosas diferentes” y detalló que hay muchas actividades que no pueden realizar porque su fama no le permite pasar desapercibido.

Recordando un momento que vivió con su esposa hace muchos años en la Torre Eiffel, destacó: “La pasamos bien, nos gustó, pero el tema de la comida mucho no. Soy más de lo normal”, dejando entrever que van a diferentes lugares, pero que muchas veces él prefiere algo más clásico.