Mbappé contra los latinos del PSG: pidió un vestuario más francés

El astro francés del París Sain Germain (PSG) Kylian Mbappé entre las condiciones que impuso para quedarse en el equipo parisino y no aceptar la oferta del Real Madrid español fue la de otorgarle al equipo una identidad más francesa, con menos extranjeros, y contratar a un entrenador galo.

Si bien el equipo francés ha tenido un arranque auspicioso de temporada, con tres goleadas al hilo, no han podido aplacar los rumores del clima interno de un plantel que está lleno de figuras. Si bien el cortocircuito público se conoció con el cruce entre el francés y el brasileño, Neymar, en el encuentro frete al Montpellier.

El delantero francés había malogrado su penal y cuando el equipo parisino volvió a contar con una nueva pena máxima, Mbappé se dispuso a volver a ejecutarlo, ya que por su nuevo contrato es el encargado, sin embargo, Neymar no lo dejó y se dio un cruce verbal que continuó fuera de las canchas cuando el brasileño le dio me gusta a una publicación en la que criticaron a su compañero por las acciones.

Las repercusiones no tardaron en llegar y el entrenador del conjunto de Francia se reunió con ambos futbolistas para "limar asperezas". Cuando parecía que por fin podría llegar la calma, la prensa local filtró información de las condiciones que impuso el delantero francés para no irse al Real Madrid y que podrían marcar el inicio de una relación que podría no tener retorno.

Ya que a la tormentosa relación que el delantero, de 23 años, mantiene con Neymar, se le suma que mantiene una relación fría y distante con Lionel Messi.

Según UOL Sports la renovación de contrato de Mbappé, que hizo que el jugador tenga el salario más alto del mundo, además de poderes y voz activa en las decisiones del PSG, se concretó luego de que la entidad hiciera realidad algunas peticiones del delantero.



Entre ellas la contratación de un DT francés en lugar del argentino Mauricio Pochettino, orden que fue acatada por los dueños qataries del PSG quienes despidieron al exentrenador del Tottenham inglés y contrataron al galo Christophe Galtier.

Los medios locales insisten en que el campeón del mundo en Rusia 2018 quería más franceses en el equipo y ello fue motivo de la ida del argentino Angel Di María y la situación de Mauro Icardi, a quien Galtier le dijo que no le tendría en cuenta, y Leandro Paredes, por quien esperan ofertas.

Los medios locales indicaron que Mbappé quiere menos latinos en el equipo, porque en el vestuario se hablaba más español que francés. Por eso, entre otras cosas, el español Ander Herrera y el arquero costarricense Keylor Navas pueden dejar el Parque de los Príncipes en cualquier momento y se sumaron como refuerzos los galos Hugo Ekitiké y Nordi Mukiele.