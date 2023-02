Martes con buenas noticias para Ibarra

Luego de la última victoria ante Platense (3-1), Boca Juniors atraviesa una de las semanas más tranquilas del último tiempo. Y como si eso no bastara, Hugo Ibarra recupera a futbolistas que son determinantes que podrá tener en cuenta el próximo sábado, cuando su equipo visite a Vélez Sarsfield. Equipo prácticamente completo.

Principalmente, el DT Xeneize podrá contar con Darío Benedetto y Sebastián Villa, quienes ya cumplieron sus respectivas sanciones. Habrá que ver si los pondrá en el equipo titular o si ocuparán un lugar en el banco de los suplentes.

Aquellos jugadores que no vieron acción contra Platense o apenas lo hicieron un puñado de minutos se enfrentaron once contra once ante la atenta mirada del DT, que a partir de hoy ya empezará a sacar conclusiones de cara al partido del sábado con Vélez. Es que con Benedetto y Villa habilitados para volver tras superar la sanción, el Negro deberá decidir si les devuelve la titularidad o los hace esperar en el banco.

Si bien habrá que esperar a los próximos entrenamientos para mayores definiciones del equipo, hoy hubo algunos indicios, por ejemplo, en las duplas ofensivas que plasmó en cancha: Benedetto y Norberto Briasco, autor de un golazo ante el Calamar, compartieron la delantero en uno de los equipos, mientras que Sebastián Villa se movió junto a Luis Vázquez.

De hecho, el Pipa fue uno de los nombres destacados de la jornada de fútbol en Ezeiza con un lindo gol que no hace más que meterle presión y "complicar" al propio Ibarra. Briasco desbordó por derecha, lanzó el centro y el goleador conectó de zurda arriba para llenar la red.

Por último, otro de los puntos destacados que dejó el ensayo a puertas abiertas es que Martín Payero, que se había ausentado con Platense por un golpe, pudo jugar sin ningún inconveniente y en tanto está nuevamente a disposición de Ibarra pensando en la visita a Vélez Sarsfield en Liniers. Luis Vázquez es otro de los que podría volver a concentrar en Boca, pero en este caso hay que ser más cautos y dependerá de si sigue entrenando con normalidad a lo largo de la semana.