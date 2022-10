Marcos Rojo encendió las alarmas en Boca: "Ya tuve esta lesión"

Boca Juniors dio un paso clave para el título, luego de vencer por la mínima a Sarmiento de Junín. Sin embargo, no todo es alegría en la intimidad Xeneize. Y es que uno de sus referentes, Marcos Rojo, se retiró con mucho dolor de la cancha y podría ser una lesión de gravedad, aunque habrá que esperar el reporte médico de las próximas horas.

"Ya sufrí esta lesión, todo indica que es el ligamento otra vez", expresó Rojo en diálogo con ESPN. El zaguero sintió una fuerte molestia en su rodilla izquierda, la misma que se lesionó en la temporada 2016/17 en el Manchester United (rotura de ligamento cruzado).

"Todo indica que sí, lo que yo sentí. Tengo la rodilla bastante fuerte, pero me hace acordar mucho a cuando me pasó en Inglaterra. Vamos a esperar qué dicen los médicos", dijo. Y añadió: "Tengo la esperanza de que mañana en el estudio no sea nada... Hay que aguantar y creer en Dios, nada más".

Justamente el experimentado defensor de Boca había vuelto luego de varios partidos sin tener acción por otros inconvenientes físicos. Y, tras sentir la molestia en su rodilla, se largó a llorar y recibió el consuelo de todos sus compañeros.

"Me voy contento por el triunfo y por los chicos. Comparto todos los días con ellos. La mayoría son chicos que dan sus primeros pasos en el fútbol y dejan la vida por el equipo, por el objetivo. Me emociona mucho", sentenció el defensor, con lágrimas en los ojos.

Qué le queda a Boca

El Xeneize vuelve a jugar el próximo domingo en Rosario ante Newell´s. Luego, tendrá que retomar el partido con Gimnasia y Esgrima de La Plata el miércoles 19 de octubre, donde tan sólo se disputaron nueve minutos. Finalmente, cerrará en La Bombonera ante Independiente de Avellaneda, aunque si se dan una serie de resultados, ya podría ser el campeón antes de jugar.