Marcelo Gallardo se va de River y ya llegaron los memes

En la mañana de este jueves 13 de octubre se conoció que Marcelo Gallardo renunció a la dirección técnica de River Plate y debido a lo que significó el DT para el club fue una noticia sorpresiva e inesperada.

Si bien el ex jugador se había mantenido sin dar declaraciones a la prensa durante cuatro partidos y volvió a tener contacto con la prensa para manifestar su decisión, se notó su angustia al expresar: "Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente... Anoche les comunique que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil”

Después de 8 años y medio llevando la titularidad, estallaron los memes que fueron infaltables en redes sociales.

A pesar de que en el último tiempo las gallinas no demostraron un buen juego, Marcelo Gallardo significó mucho para el crecimiento del club y es uno de los DT más queridos de los últimos tiempos.

"Le agradezco al hincha. En cada homenaje que me hicieron al entrar a la cancha... será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de amor”, expresó ante el público que lo escuchaba atentamente.

"Mi etapa fue increíble. Todos tuvieron grandeza para vestir esta camiseta, ser entrenados por este cuerpo técnico. Con aciertos y errores. Tengo una paz interna muy sentida, que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido fue largo. Me hace sentir mucho orgullo. Vivimos cosas hermosas y otras no tanto. Pero eso hizo al grupo. Siempre miramos adelante. No claudicamos nunca, trabajamos con sacrificio", indicó.