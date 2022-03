Macri criticó fuertemente a Riquelme y lo acusó de "arruinar" a Boca

Boca Juniors no puede pasar ni una semana sin tener algún escándalo. Desde lo deportivo y hasta pasando por lo político. Esto último pasó a ser tema de conversación en las últimas horas, teniendo en cuenta las declaraciones de Mauricio Macri, quien acuso al vicepresidente Xeneize, Juan Román Riquelme, de estar "arruinando" el club.

"¿No te das cuenta que nos está arruinando?", deslizó Macri a una de las personas que se le acercó en la feria Expoagro 2022 que se desarrolla en la localidad de San Nicolás. "Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club", agregó.

Hay que recordar que Macri y Riquelme protagonizaron varios desencuentros. El más célebre y popular fue en el 2001, cuando el entonces número "10" de Boca convirtió un gol en un Superclásico en La Bombonera y salió directo a la zona de palcos para festejar en modo "Topo Gigio" frente al por ese entonces, presidente Xeneize.

En 2019, el exfutbolista se unió a la fórmula de Jorge Amor Ameal, que derrotó a Daniel Angelici en las elecciones pasadas y desde diciembre de dicho año, Román es el vicepresidente y el encargado de todo lo estrictamente futbolístico de Boca.

Y como si esto no alcanzara, el elenco dirigido por Sebastián Battaglia no atraviesa el mejor momento deportivo, luego de la derrota como local ante Huracán el domingo pasado. Flojas performances y resultados no del todo satisfactorios, hacen que Boca esté siempre en el ojo de la tormenta, entendiendo que ahora tendrá dos encuentros por demás fundamentales. Primero visitará a Estudiantes de La Plata y luego en el Monumental de Núñez, hará lo propio ante River en el Superclásico del fútbol argentino.

Battaglia y una nueva apuesta

El DT Xeneize probó este jueves con Guillermo Pol Fernández como único volante central, acompañado por Medina. Campuzzano, por su parte, perdería el puesto para el próximo encuentro de Boca. Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández y Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Luis Vázquez, es el probable equipo ante el Pincha.